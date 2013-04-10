《中国经济焦点》3月出口恢复平稳进口意外劲升，外贸再平衡趋势显现

* 出口增速大致符合预期，恢复正常水平

* 进口有望保持稳定增长

* 全年外贸预计略好于去年

* 贸易再平衡进一步显现

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京4月10日 - 随着春节因素消退，中国3月出口增速回落至10%的平稳水平，同时进口补偿性劲升带来小幅贸易逆差。综合一季度数据来看，中国进出口增速较去年底稳步回升，今年全年外贸表现可望趋势性改善。

3月进口额同比增长14.1%至单月新高。尽管部分是对2月进口大幅萎缩的补偿性增长，但从整个一季度进口来看，进口仍出现温和恢复趋势。未来在国内经济持续向好支撑下，内需有望保持增长，贸易再平衡趋势将进一步展现。

“出口10%的数据，我认为更真实一些，因为1、2月当时出口数据很高，但是与海运的货运量，和主要出口地区的用电量不匹配，”国家信息中心首席经济师范剑平称，“3月进口数据高于前两个月，说明内需在逐步增强。”

他认为，一季度数据表明中国是一个弱复苏的格局。从外围环境看，中国外贸特别大的增长也不大可能。

中国海关总署新闻发言人郑跃声在新闻发布会上也称，一季度外贸增速明显高于去年全年水平，主要和进出口政策环境不断优化、经济向好态势基本确立、出口企业信心持续增强等因素有关。

中国海关总署周三公布，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元；路透调查预估中值原本分别为增长10.5%和5.2%，顺差154亿美元。而2月时出口增速21.8%，进口意外骤降15.2%。

整个一季度来看，出口增长18.4%，进口增长8.4%，这已经远高于去年全年分别7.9%和4.3%的增速；一季度贸易顺差累计为430.7亿美元，去年同期仅为顺差2.1亿美元。

郑跃声坚信他提到的上述利好释放还会持续一段时间，不过鉴于目前还看不到外需稳定增加的迹象，且劳动力价格上涨和人民币升值也让国内企业经营成本持续偏高，因此“总体可以判断今年中国外贸进出口的情况可能会略好于去年，”他说。

良好的贸易数据暗示中国经济仍保持稳步复苏态势，提振亚洲股市纷纷小幅走强，对中国数据敏感的澳元/美元 一度触及两个半月高位1.0518美元。

不过中国国内股市反应冷淡，沪综指 午后跌0.5%；即期人民币/美元 在强势中间价引领下亦小幅升至6.1936元人民币，距今日涨停价位6.1923元已相差不远。

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**出口增速正常回落**

受中国农历春节因素影响，中国外贸数据一季度往往波动剧烈。今年前两个月企业赶在春节前加速出口，因此出口增速都高达20%以上，3月同比增速回落到10%，可谓在预期之中。

“出口基本符合预期，之前的高出口终于现出原形。这说明出口增速开始回落，未来20%以上的增速是不可能了，预计都将在10%上下的水平，”兴业银行首席经济学家鲁政委称。

海关数据显示，经季节调整后3月出口同比增长13.5%，进口增长23.7%；环比来看，出口增长11.8%，进口增长20.2%。另据郑跃声透露，3月中国出口经理人指数连续第四个月环比提升至38.2，也表明出口形势有望继续好转。

如果和周边的韩国与台湾相比，中国3月10%的出口增速也称得上非常亮丽。台湾3月出口同比增速仅有3.3%，韩国出口仅增长区区0.4%。[KR|TW-ECI-TRD-CLN]

花旗集团中国高级经济学家丁爽亦持同样看法。“出口增速大致符合预期，之前两个月的速度不可持续，现在是回到正常水平，”他说。

他并认为，未来几个月出口还可能遭遇逆风，增速不太可能超过当前水平，因为美国二季度经济增速会比一季度弱，而且中国制造业PMI新出口订单表现也不是特别强。

整个一季度，中国对欧盟和日本双边贸易总值分别下降1.9%和10.7%，对美国和东盟贸易持续稳健增长10.8%和15.5%；同期国内中西部地区出口保持快速增长，江西、安徽和四川等省市的出口增速分别为92.5%、98.1%和59.6%。

海关新闻发言人郑跃声相信，随着美国经济好转，欧洲债务危机的影响逐步转向，中国今年的对外贸易还会继续往前发展。特别是一些新兴市场、金砖国家、非洲、南美的发展，也将对中国外贸提供强力支撑。

**贸易再平衡趋势显现**

3月进口超预期增长，进口额达到1830.7亿美元创下单月新高。分析师普遍认为这是对此前数月进口偏低、尤其2月意外骤减的“补偿”，并非一种趋势。拿整个一季度进口同比增长14.1%来看，表明内需有一定恢复趋势。

此前中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛上明确表示，未来五年中国将进口10万亿美元左右的商品，亦显示了中国新政府力求增加内需的重要政策取向。

在全球经济复苏乏力的2012年，中国内需不振导致贸易顺差上升至2,311亿美元。这使中国面临更大的来自欧美等经济体的贸易摩擦压力。

而未来随着中国内需逐渐好转，进口量稳步提升，中国贸易重新趋于平衡的态势必将进一步显现。

交通银行金融研究中心研究员陈鹄飞认为，进口3月超预期增长主要原因可能和春节过后企业开工加速、采购增加，推动进口增长有关。另外，机电产品出口增幅较大，也意味着来料进料加工进口增速也在增长。

“未来预计出口增速会进一步回暖；同时国内制造业预期向好，微观企业进口力度会加大，”他说，“预计今年外贸再平衡将进一步显现，顺差占GDP比重会进一步下降。”中国目前贸易顺差占国内生产总值(GDP)的比重已经降到2.8%左右，处于合理区间。

首创证券研究所副所长王剑辉亦表示，逆差8.8亿美元其实是接近贸易均衡水平，小幅逆差对中国的整体贸易形势其实是有好处的，“表明中国政府为实现贸易平衡做出了努力。”

花旗集团的丁爽也称，3月出现逆差也不意外，因为中国一季度往往会有1个月是赤字，而且3月赤字很小几乎是平衡。再加上和去年一季度相比，今年一季度顺差增幅还是挺大的，因此3月赤字是暂时的，不用关注太多。