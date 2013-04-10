《中国经济焦点》3月出口恢复平稳进口意外劲升，外贸再平衡趋势显现

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 出口增速大致符合预期，恢复正常水平
* 进口有望保持稳定增长
* 全年外贸预计略好于去年
* 贸易再平衡进一步显现
发稿 北京中文部；撰写 乔艳红
路透北京4月10日 - 随着春节因素消退，中国3月出口增速回落至10%的平稳水平，同时进口补偿性劲升带来小幅贸易逆差。综合一季度数据来看，中国进出口增速较去年底稳步回升，今年全年外贸表现可望趋势性改善。
3月进口额同比增长14.1%至单月新高。尽管部分是对2月进口大幅萎缩的补偿性增长，但从整个一季度进口来看，进口仍出现温和恢复趋势。未来在国内经济持续向好支撑下，内需有望保持增长，贸易再平衡趋势将进一步展现。
“出口10%的数据，我认为更真实一些，因为1、2月当时出口数据很高，但是与海运的货运量，和主要出口地区的用电量不匹配，”国家信息中心首席经济师范剑平称，“3月进口数据高于前两个月，说明内需在逐步增强。”
他认为，一季度数据表明中国是一个弱复苏的格局。从外围环境看，中国外贸特别大的增长也不大可能。
中国海关总署新闻发言人郑跃声在新闻发布会上也称，一季度外贸增速明显高于去年全年水平，主要和进出口政策环境不断优化、经济向好态势基本确立、出口企业信心持续增强等因素有关。
中国海关总署周三公布，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元；路透调查预估中值原本分别为增长10.5%和5.2%，顺差154亿美元。而2月时出口增速21.8%，进口意外骤降15.2%。
整个一季度来看，出口增长18.4%，进口增长8.4%，这已经远高于去年全年分别7.9%和4.3%的增速；一季度贸易顺差累计为430.7亿美元，去年同期仅为顺差2.1亿美元。
郑跃声坚信他提到的上述利好释放还会持续一段时间，不过鉴于目前还看不到外需稳定增加的迹象，且劳动力价格上涨和人民币升值也让国内企业经营成本持续偏高，因此“总体可以判断今年中国外贸进出口的情况可能会略好于去年，”他说。
良好的贸易数据暗示中国经济仍保持稳步复苏态势，提振亚洲股市纷纷小幅走强，对中国数据敏感的澳元/美元 一度触及两个半月高位1.0518美元。
不过中国国内股市反应冷淡，沪综指 午后跌0.5%；即期人民币/美元 在强势中间价引领下亦小幅升至6.1936元人民币，距今日涨停价位6.1923元已相差不远。
欲览中国贸易数据详情，请点击
欲览即时观点，请点击
欲览中国贸易数据图表，请点击 link.reuters.com/zyd37t
**出口增速正常回落**
受中国农历春节因素影响，中国外贸数据一季度往往波动剧烈。今年前两个月企业赶在春节前加速出口，因此出口增速都高达20%以上，3月同比增速回落到10%，可谓在预期之中。
“出口基本符合预期，之前的高出口终于现出原形。这说明出口增速开始回落，未来20%以上的增速是不可能了，预计都将在10%上下的水平，”兴业银行首席经济学家鲁政委称。
海关数据显示，经季节调整后3月出口同比增长13.5%，进口增长23.7%；环比来看，出口增长11.8%，进口增长20.2%。另据郑跃声透露，3月中国出口经理人指数连续第四个月环比提升至38.2，也表明出口形势有望继续好转。
如果和周边的韩国与台湾相比，中国3月10%的出口增速也称得上非常亮丽。台湾3月出口同比增速仅有3.3%，韩国出口仅增长区区0.4%。[KR|TW-ECI-TRD-CLN]
花旗集团中国高级经济学家丁爽亦持同样看法。“出口增速大致符合预期，之前两个月的速度不可持续，现在是回到正常水平，”他说。
他并认为，未来几个月出口还可能遭遇逆风，增速不太可能超过当前水平，因为美国二季度经济增速会比一季度弱，而且中国制造业PMI新出口订单表现也不是特别强。
整个一季度，中国对欧盟和日本双边贸易总值分别下降1.9%和10.7%，对美国和东盟贸易持续稳健增长10.8%和15.5%；同期国内中西部地区出口保持快速增长，江西、安徽和四川等省市的出口增速分别为92.5%、98.1%和59.6%。
海关新闻发言人郑跃声相信，随着美国经济好转，欧洲债务危机的影响逐步转向，中国今年的对外贸易还会继续往前发展。特别是一些新兴市场、金砖国家、非洲、南美的发展，也将对中国外贸提供强力支撑。
**贸易再平衡趋势显现**
3月进口超预期增长，进口额达到1830.7亿美元创下单月新高。分析师普遍认为这是对此前数月进口偏低、尤其2月意外骤减的“补偿”，并非一种趋势。拿整个一季度进口同比增长14.1%来看，表明内需有一定恢复趋势。
此前中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛上明确表示，未来五年中国将进口10万亿美元左右的商品，亦显示了中国新政府力求增加内需的重要政策取向。
在全球经济复苏乏力的2012年，中国内需不振导致贸易顺差上升至2,311亿美元。这使中国面临更大的来自欧美等经济体的贸易摩擦压力。
而未来随着中国内需逐渐好转，进口量稳步提升，中国贸易重新趋于平衡的态势必将进一步显现。
交通银行金融研究中心研究员陈鹄飞认为，进口3月超预期增长主要原因可能和春节过后企业开工加速、采购增加，推动进口增长有关。另外，机电产品出口增幅较大，也意味着来料进料加工进口增速也在增长。
“未来预计出口增速会进一步回暖；同时国内制造业预期向好，微观企业进口力度会加大，”他说，“预计今年外贸再平衡将进一步显现，顺差占GDP比重会进一步下降。”中国目前贸易顺差占国内生产总值(GDP)的比重已经降到2.8%左右，处于合理区间。
首创证券研究所副所长王剑辉亦表示，逆差8.8亿美元其实是接近贸易均衡水平，小幅逆差对中国的整体贸易形势其实是有好处的，“表明中国政府为实现贸易平衡做出了努力。”
花旗集团的丁爽也称，3月出现逆差也不意外，因为中国一季度往往会有1个月是赤字，而且3月赤字很小几乎是平衡。再加上和去年一季度相比，今年一季度顺差增幅还是挺大的，因此3月赤字是暂时的，不用关注太多。
“今日人民币中间价的设定，表明政府对外贸还是有信心的。顺差的状况还会持续，人民币也是一个逐渐升值的趋势，”他说。中国人民银行今日设定人民币/美元中间价 在6.2548元，创下2005年汇改以来新高。(完) (审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币