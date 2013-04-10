投行观点：高盛修改布兰特及美国原油期货交易建议

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透伦敦4月9日 - 高盛修改了一项石油期货交易建议，称美国石油供应向平衡状态调整的时间要长于先前预期。
高盛驻纽约分析师Stefan Wieler在4月8日一份报告中建议客户，买入美国轻质原油期货9月合约 ，卖出布兰特原油期货9月合约 。
原先的建议是用同样策略操作6月合约。
布兰特原油期货 较美国原油期货 自2010年中期以来一直保持升水，很大程度上反映了美国中西部原油供应过剩的情况，尤其是在原油期货交割地库欣。
但今年以来这个升水大幅缩窄，从2月的逾23美元高位降至约每桶11.50美元。
高盛称，两者价差缩窄是因为美国中部地区供应过剩情况在减轻，并称这一过程还将在接下来一段时间内持续。
“我们认为库欣供应将从5月底开始大幅转变，将导致库存大幅下滑，从而给布兰特和美国原油期货价差带来进一步缩窄的压力，”高盛称。
“但是，自从我们1月做出更新以来又发生很多事件，影响了并将继续影响到库欣供应情况。”
高盛称，美国国内生产和基础设施可能发生改变，意味着这两种期货会比预期更久的保持窄价差。
“因此，我们将当前做多6月13日到期NYMEX原油期货并做空6月13日到期布兰特原油期货的建议，改为做多9月13日到期NYMEX原油期货并做空9月13日到期布兰特原油期货。”(完)
(编译 程琳; 审校 侯向明)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币