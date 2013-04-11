中港个股：潍柴动力借赞助法拉利车队加快国际化，5-10年国际收入占1/3

路透上海4月11日 - 中国大型汽车及装备制造商--潍柴动力 周四高调宣布与法拉利F1车队确立品牌战略联盟，加速其国际化步伐。公司高层透露，5-10年内公司国际市场收入占比将提高至三分之一，去年不足7%。

公司董事长兼总经理谭旭光指出，潍柴动力将成为法拉利F1车队为期四年的全球赞助商。未来公司不仅与法拉利在品牌推广上战略合作，日后不排除在科研和营销等方面展开合作。

“将用5至10年时间，实现海外市场三分之一，主营业务中国市场三分之一，服务售后市场三分之一。”谭旭光对记者表示。

据公司年报，去年实现收入481.65亿元人民币，同比下降19.75%，其中国外市场仅占6.7%。去年实现净利29.91亿元，同比下降46.56%。公司计划今年销售收入约553亿元，增长约15%。

在2009年收购法国老牌发动机设计和制造企业--博杜安之后，潍柴近年来国际化进程大大加快。2012年，公司又相继入股全球第一游艇品牌意大利法拉帝和国际知名的工业用叉车制造商德国凯傲集团及其下属的林德液压合伙企业，其中潍柴对凯傲集团及林德液压的投资总额达7.38亿欧元，是中国企业在德国最大一笔直接投资。

他指出，公司已形成商用车、工程机械、动力总成和液压系统四大业务板块，短期内不会有大的调整。未来公司将围绕四大业务进行结构性调整，建立市场品牌区域和业务结构的完善。

尽管潍柴近阶段的收购项目和海外基地均集中在欧美地区，但他表示，“今年海外业务重点是发展中国家，欧洲市场不会有大的发展，发展中国家和北美有一定的机会。”

对于此次赞助法拉利F1车队，他说，除了品牌合作外，法拉利在发动机研发、人体工程学和材料研究等方面在全球居领先地位，未来技术交流或将成为双方合作内容之一。但潍柴将来不会涉足赛车领域。

潍柴动力2月正式成为全球顶级F1车队--法拉利车队的全球赞助商，这是法拉利首次开放中国装备制造业企业的赞助商资格。此次品牌合作对双方而言是双赢，法拉利在中国需要一个有影响力的品牌借以形成一个强有力的中国概念，全面带动法拉利的中国市场；潍柴动力则需要为自身品牌的全球化传播寻找一个国际化的平台。