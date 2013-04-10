《美国FED焦点》3月会议记录料仍辩论退市，但疲软数据或使冲击打折扣

**持续辩论**

1月初，在会议记录显示联储部分官员希望开始削减资产购买的时间宜早不宜迟后，债券收益率冲高，股票下跌，美元上扬。

Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order称，市场今年初的反应，是因为对数名官员在闭门会议上提出疑虑感到意外。Calvert Investments管理的资产规模有125亿美元。

他表示，但现在这种诧异之情逐渐淡去，“你得在近日数据的背景下去看这些会议记录内容。我们知道他们在进行重大政策辩论，但我认为，这次的市场反应将相当温和。”

平心而论，就业增长有一个月欠佳，可能无法说服强硬派官员转而拥抱美联储的刺激支出举措；何况即便是贝南克也曾暗示，若经济稳步改善，愿意开始减码购债计划。

“我强烈猜想会议记录将反映一股逐渐增强的共识，认为若事态继续改善，或许量化宽松的规模就不需要那么大，”Brown Advisors投资组合经理Thomas Graff。他表示这可能对债券、甚至也可能对股票造成一些压力。Brown Advisors管理的资产规模有300亿美元。

但Graff也指出，投资人不应太快就有太多的期待。慢慢减少购债，或采取贝南克今年曾建议的方式--美联储不出售债券，只要等着数以兆(万亿)美元计的证券期限自然届满--都不会引发利率大幅上升。