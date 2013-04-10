《美国FED焦点》3月会议记录料仍辩论退市，但疲软数据或使冲击打折扣

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**持续辩论**
1月初，在会议记录显示联储部分官员希望开始削减资产购买的时间宜早不宜迟后，债券收益率冲高，股票下跌，美元上扬。
Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order称，市场今年初的反应，是因为对数名官员在闭门会议上提出疑虑感到意外。Calvert Investments管理的资产规模有125亿美元。
他表示，但现在这种诧异之情逐渐淡去，“你得在近日数据的背景下去看这些会议记录内容。我们知道他们在进行重大政策辩论，但我认为，这次的市场反应将相当温和。”
平心而论，就业增长有一个月欠佳，可能无法说服强硬派官员转而拥抱美联储的刺激支出举措；何况即便是贝南克也曾暗示，若经济稳步改善，愿意开始减码购债计划。
“我强烈猜想会议记录将反映一股逐渐增强的共识，认为若事态继续改善，或许量化宽松的规模就不需要那么大，”Brown Advisors投资组合经理Thomas Graff。他表示这可能对债券、甚至也可能对股票造成一些压力。Brown Advisors管理的资产规模有300亿美元。
但Graff也指出，投资人不应太快就有太多的期待。慢慢减少购债，或采取贝南克今年曾建议的方式--美联储不出售债券，只要等着数以兆(万亿)美元计的证券期限自然届满--都不会引发利率大幅上升。
“我想很多人都基于利率将迅速扬升的想法而在摩拳擦掌，”他说。“我觉得大家并不重视美联储还有好一段时间会将利率维持在低档的能力和意愿。”(完) (编译 白云/张若琪 审校 蔡美珍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币