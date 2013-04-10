《美国政经焦点》共和党欲推动法案以化解违约威胁，债务上限料有一番激战

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透华盛顿4月9日 - 美国共和党议员正在加紧推动立法，防止美国发生信贷违约，这暗示在今年夏季国会讨论再次调高美国债务上限时，共和党将强力争取削减支出。
众议院目前有60多名偏向财政保守立场的议员支持“优先化”立法。
若采取划分优先等级，如果因为国会未通过上调债务上限，导致政府无法再额外借款，则美国财政部将优先支付国债利息本金，然后再支付其他款项。
外界认为，这项立法是众议院财政保守派在表态，随着未来几个月国会与白宫讨论债务上限，他们准备采取边缘策略。共和党人士希望利用债务上限议题，迫使民主党削减支出并改革高成本的医保计划。
“许多议员老早就希望通过优先化法案，如此一来，当我们进行债务上限谈判时，不会有违约的可能，”众院保守派领袖、共和党众议员Steve Scalise周二对路透表示。
众议员Tom McClintock在2月25日提出优先化立法提案，已经获得64名议员连署支持，并已提交众议院筹款委员会。
现在众议院共和党领袖也支持这个构想。
美国总统奥巴马周三将公布一份预算计划，希望有助达成减赤协议，优先化立法的议题可能使2011年债务上限角力的边缘策略重新抬头。
奥巴马政府过去已经拒绝过划分偿债优先等级的构想。奥巴马政府表示，确保国债持有人比其他人先获得偿还，是变相违约。
根据共和党人士的构想，如果美国财政部达到债务上限(时间可能在7月底或8月初)，政府可以优先继续向中国等国债持有人支付还款，之后再支付社会安全退休福利及军队薪资等款项。
众议院筹款委员会周三将举行听证会，讨论如果财政部达到债务上限，政府是否有能力划分付款优先等级并继续运作。
众议院共和党议员对优先化法案的支持升高，暗示他们认真准备在债务上限问题与奥巴马政府对战，不像他们在最近几次财政大限上，与民主党合作以维持政府运作的态度。
共和党的计划是否能稳定投资人信心，以及财政部是否能够以现金入帐支付所有债务还款，目前尚不得而知。根据财政部的现金流量表，税收入帐与应付款项到期的速度并不一致。
美国政府预计将在5月19日左右达到借款法定上限。预料财政部将动用紧急措施以避免违约，但只能撑到7月或8月。(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币