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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 12:05 BJT

《欧洲股市焦点》美国若真的撤除量化宽松政策，欧股今年必受重创

日本央行上周承诺将向经济中注入1.4兆(万亿)美元，股市受到激励大幅走高。

虽然很难精确界定大量廉价资金对各类资产的影响程度，但在央行资产负债表大幅膨胀的同时，全球股市市值也上涨了逾一倍。

“退出QE政策之前必须要有非常好的沟通，”Momentum Investments基金经理Jamie Klempster称，“不能让市场感到意外。如果央行计划看起来与市场预期明显相异，那么央行就得认识到这一点。”

**市场**

美联储是否会在年底前开始让货币政策回归正常化，将是中期内股市所面临的挑战。

美国决策者计划在失业率降到至少6.5%后再退出经济支持政策，前提条件是通胀率不超过2.5%。

欧洲和英国方面，预计利率将在2014年底前都保持在纪录低位。英国央行有60%的可能性在2013年的某一时点扩大量化宽松规模。

摩根士丹利分析师Neil McLeish表示，在之前的“传统”政策周期（1984、1994和2004年），升息周期的开始导致股市从高位到低点平均跌11%。

“尽管近期政策放宽的可能性要高于收紧，但如果经济成长好转让人们愈发担心全球流动性的撤回时间或早于当前预期，市场可能会开始消化2013年下半年政策趋紧的观点。”(完) (编译 王翔琼/洪曦; 审校 郑茵/程琳)
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