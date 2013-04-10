《欧洲股市焦点》美国若真的撤除量化宽松政策，欧股今年必受重创

日本央行上周承诺将向经济中注入1.4兆(万亿)美元，股市受到激励大幅走高。

虽然很难精确界定大量廉价资金对各类资产的影响程度，但在央行资产负债表大幅膨胀的同时，全球股市市值也上涨了逾一倍。

“退出QE政策之前必须要有非常好的沟通，”Momentum Investments基金经理Jamie Klempster称，“不能让市场感到意外。如果央行计划看起来与市场预期明显相异，那么央行就得认识到这一点。”

**市场**

美联储是否会在年底前开始让货币政策回归正常化，将是中期内股市所面临的挑战。

美国决策者计划在失业率降到至少6.5%后再退出经济支持政策，前提条件是通胀率不超过2.5%。

欧洲和英国方面，预计利率将在2014年底前都保持在纪录低位。英国央行有60%的可能性在2013年的某一时点扩大量化宽松规模。

摩根士丹利分析师Neil McLeish表示，在之前的“传统”政策周期（1984、1994和2004年），升息周期的开始导致股市从高位到低点平均跌11%。