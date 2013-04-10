《欧洲股市焦点》美国若真的撤除量化宽松政策，欧股今年必受重创

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
日本央行上周承诺将向经济中注入1.4兆(万亿)美元，股市受到激励大幅走高。
虽然很难精确界定大量廉价资金对各类资产的影响程度，但在央行资产负债表大幅膨胀的同时，全球股市市值也上涨了逾一倍。
“退出QE政策之前必须要有非常好的沟通，”Momentum Investments基金经理Jamie Klempster称，“不能让市场感到意外。如果央行计划看起来与市场预期明显相异，那么央行就得认识到这一点。”
**市场**
美联储是否会在年底前开始让货币政策回归正常化，将是中期内股市所面临的挑战。
美国决策者计划在失业率降到至少6.5%后再退出经济支持政策，前提条件是通胀率不超过2.5%。
欧洲和英国方面，预计利率将在2014年底前都保持在纪录低位。英国央行有60%的可能性在2013年的某一时点扩大量化宽松规模。
摩根士丹利分析师Neil McLeish表示，在之前的“传统”政策周期（1984、1994和2004年），升息周期的开始导致股市从高位到低点平均跌11%。
“尽管近期政策放宽的可能性要高于收紧，但如果经济成长好转让人们愈发担心全球流动性的撤回时间或早于当前预期，市场可能会开始消化2013年下半年政策趋紧的观点。”(完) (编译 王翔琼/洪曦; 审校 郑茵/程琳)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币