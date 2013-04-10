《美国股市焦点》美铝表现频频跟不上市场，财报季风向球作用渐失

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
美铝本身并未标榜自己是股市或经济风向标。公司发言人拒绝置评。
不过一些分析师认为，美铝可能是衡量铝消费终端市场的良好指标，例如汽车和飞机制造以及房屋建设等。
“如果我们非要说楼市复苏很重要，或许人们应该关注美铝，”Mogavero, Lee & Co首席执行官Doreen Mogavero表示。
事实上，美铝第一季获利超过市场预期。
另外，该公司预计今年全球很多终端市场都会有增长，包括航空领域料增长9-10%，汽车产业料增长1-4%，建筑业料增长4-5%。
但这些预估恰与其领头羊地位不符。尽管美铝每股盈余(EPS)上升，营收却较上年同期下滑近3%，为连续第四个季度同比下滑。
相比之下，美国汽车产量自2010年12月以来则是逐月增长。
航空设备产出也连续18个月同比上升。住宅建筑支出自2011年8月以来每月都是同比增长，去年6月以来更是一直保持两位数增幅。
与此同时，美铝的58亿美元营收不仅同比下滑，还逊于分析师预期的近59亿美元。业绩周一出炉后，美铝股价周二下跌或许也就不足为奇。
按美铝周一收盘价8.39美元，其在道琼工业指数中仅占0.4%的权重。所以即便美铝大涨，也难撼动道指分毫。
美铝对标准普尔500指数的影响就更低了，它在该指数的权重仅为0.06%。
不过美铝股价看上去可以很好地代表其主产品铝的价格表现。对过去两年每日状况做个简单的关联度分析就会发现，两者相关系数为0.935，接近一比一的水平。(完) (编译 李婷仪/程琳; 审校 郑茵/张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币