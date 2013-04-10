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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 13:02 BJT

《美国股市焦点》美铝表现频频跟不上市场，财报季风向球作用渐失

美铝本身并未标榜自己是股市或经济风向标。公司发言人拒绝置评。

不过一些分析师认为，美铝可能是衡量铝消费终端市场的良好指标，例如汽车和飞机制造以及房屋建设等。

“如果我们非要说楼市复苏很重要，或许人们应该关注美铝，”Mogavero, Lee & Co首席执行官Doreen Mogavero表示。

事实上，美铝第一季获利超过市场预期。

另外，该公司预计今年全球很多终端市场都会有增长，包括航空领域料增长9-10%，汽车产业料增长1-4%，建筑业料增长4-5%。

但这些预估恰与其领头羊地位不符。尽管美铝每股盈余(EPS)上升，营收却较上年同期下滑近3%，为连续第四个季度同比下滑。

相比之下，美国汽车产量自2010年12月以来则是逐月增长。

航空设备产出也连续18个月同比上升。住宅建筑支出自2011年8月以来每月都是同比增长，去年6月以来更是一直保持两位数增幅。

与此同时，美铝的58亿美元营收不仅同比下滑，还逊于分析师预期的近59亿美元。业绩周一出炉后，美铝股价周二下跌或许也就不足为奇。

按美铝周一收盘价8.39美元，其在道琼工业指数中仅占0.4%的权重。所以即便美铝大涨，也难撼动道指分毫。

美铝对标准普尔500指数的影响就更低了，它在该指数的权重仅为0.06%。

不过美铝股价看上去可以很好地代表其主产品铝的价格表现。对过去两年每日状况做个简单的关联度分析就会发现，两者相关系数为0.935，接近一比一的水平。(完) (编译 李婷仪/程琳; 审校 郑茵/张荻)
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