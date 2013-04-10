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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 12:06 BJT

中国社会：原铁道部部长刘志军因贿赂罪及滥用职权被正式起诉--新华英文

路透北京4月10日 - 新华社周三称，中国原铁道部部长刘志军因贿赂罪及滥用职权被正式起诉。

新华英文报导称，北京市人民检察院第二分院向北京市第二中级人民法院提起了上述诉讼，后者已经受理了该案件，并将择日审判。

2011年2月时任铁道部部长的刘志军遭免职务,2012年5月因严重违纪被开除党籍,并因涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理. （完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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