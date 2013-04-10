中国汇市：人民币早盘创新高未受贸易逆差影响，短期仍将震荡走升

* 人民币即期早盘跟随中间价创历史新高

* 交易员反映近期监管层干预减少

* 市场结汇压力仍沉，升值动力较强

* 3月贸易逆差对汇价尚未产生影响

路透北京4月10日 - 人民币兑美元即期 周三高开高走，早盘并刷新历史纪录。隔夜美元指数回落后，人民币中间价今日顺势创出历史新高。而中国最新公布的贸易数据虽然逾一年来首现逆差，但对汇价尚未产生影响。

交易员认为，短期内人民币震荡走升思路较为明朗，市场预期也一致看涨，加之监管层干预近日似有减弱，使人民币在较此前更加接近涨停价位的狭窄区间内成交。

“央行的思路比较明确了，加上最近好像不是特别想干预，干预的量在减少，范围也更宽松，所以现在离涨停价位更近了。”上海一外资行交易员称。

他并表示，6.2元阻力位应该已经有效突破，近期人民币预计还会继续走升，中间价振荡走升也刺激了企业的结汇热情。而央行干预虽有减少但还不至于撤手，否则人民币还会出现涨停。

隔夜美元兑日圆从四年高位附近回落，但在日本央行上周宣布大规模宽松政策后，日圆走软之势并未改变。不过，在三天累计上扬约7%之后，投资者感觉是时候锁定获利。

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.1936元，距今日涨停价位6.1923元已相差不远，上日收报6.2024元。今日人民币兑美元中间价 为6.2548元，上日中间价为6.2639元。

上述交易员并称，今天公布的贸易数字有些意外，尤其是出口平平而进口增速较快，并且形成了贸易逆差，不过对人民币汇率影响不大，“这个影响可能是滞后的，还是要看看后期会不会有更多影响。”

中国3月进口超预期增长，逾一年来首现单月逆差，显示国内需求正在恢复；出口增速虽有回落，但仍延续今年以来的双位数增长。海关并乐观预期全年贸易向好，印证中国经济将温和复苏。数据显示，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元；路透调查预估原本分别为出口增长10.5%，进口增5.2%，顺差154亿美元。

东京汇市日圆兑美元周三在近四年低点附近波动，策略师预期在日本央行上周公布最大胆货币宽松政策的推动下，日圆兑美元将跌破100日圆大关。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2675/95，上日尾盘为6.2755。

北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1875/05元，上一交易日尾盘报6.1893元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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