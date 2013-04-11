《中国债券市场每日交易备忘》--4月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多150亿元人民币三年期固息债上午10:00-11:00招标，利率预测均值为3.64% 渣打银行 (中国)50亿元三年期固息金融债簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和进出口行等主承 中电投集团40亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和招商银行主承 中国医药集团总公司10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承 国泰君安证券25亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行和建行等承销 银河证券35亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行和建行等承销 河北新合作控股集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行和中信银行主承 通鼎光电 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 山西经贸集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 淮南矿业集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承 中电投集团38亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 中成集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 闽东电力 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，浦发银行和兴业银行主承 新疆天业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行主承 华海药业 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 重庆水利投资集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行和中信银行主承 鞍山钢铁集团50亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承 郑州中小企业1.9亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 神华集团250亿元三个月期超短期融资券011322001，票面利率3.60% 招商证券 26亿元三个月期短融071301003，票面利率3.60% 广田股份 5亿元一年期短融041360019，票面利率4.89% 中国铁物11亿元一年期短融041358034，票面利率4.00% 中国铁物21亿元一年期短融041358035，票面利率4.00% 中国兵器工业集团20亿元一年期短融041361015，票面利率4.00% 攀钢集团10亿元一年期短融041353025，票面利率4.28% 恒星科技 2亿元一年期短融041364013，票面利率6.20% 内蒙古伊东煤炭集团4亿元一年期短融041362011，票面利率4.89% 山东矿机 3.5亿元一年期短融041353024，票面利率4.99% 福建旗滨集团3亿元三年期中票1382153，票面利率6.30% 华闻传媒 7亿元五年期中票1382150，票面利率5.00% 昆明钢铁控股公司11亿元五年期中票1382154，票面利率5.11% 新疆投资发展集团8亿元三年期中票1382151，票面利率4.87% 山东魏桥铝电公司15亿元五年期中票1382152，票面利率5.80% 重庆港九 3亿元三年期中票1382155，票面利率5.19% ============================================================================ 三、缴款： 中信证券 50亿元三个月短期融资券 上海时代航运公司4亿元一年期短融 长信科技 2亿元一年期短融 万达集团5亿元一年期短融 首都旅游集团16亿元一年期短融 隧道股份 19亿元一年期短融 中建一局7亿元一年期短融 江西天然气(赣投气通)控股公司1.5亿元五年期中票 庆华能源集团6亿元三年期中票 国家开发银行60亿元一年期固息债130218，票面利率3.15% 国开行60亿元三年期固息债130219，票面利率3.6790% 国开行60亿元五年期固息债130220，票面利率3.89% 国开行60亿元七年期固息债130221，票面利率4.0662% 国开行60亿元10年期固息债130222，票面利率4.15% ============================================================================ 四、还本付息： 安信证券10亿元三个月期短融1390001到期兑付，票面利率4.20% 招商证券 30亿元三个月期短融1390002到期兑付，票面利率4.15% 美的集团10亿元一年期短融041252013到期兑付，票面利率4.84% 胜通集团4亿元一年期短融041253019到期兑付，票面利率6.40% 厦门夏商集团3亿元一年期短融041260017到期兑付，票面利率6.11% 厦门轻工集团7亿元一年期短融041260018到期兑付，票面利率6.11% 中国黄金集团15亿元一年期短融041260019到期兑付，票面利率4.46% 广州百货企业集团3亿元一年期短融041264007到期兑付，票面利率5.26% 天音控股 4亿元一年期短融041269005到期兑付，票面利率6.11% 国家开发银行200亿元30年期固息金融债050220付息，票面利率4.01% 国开行250亿元20年期固息金融债060203付息，票面利率3.60% 中冶集团5亿元五年期中票1182116付息，票面利率5.39% 阿拉尔统众国资15亿元10年期投资人选择权（5+5）固息债1280103付息，票面利率6.95% 上海信息投资股份公司5亿元五年期中票1282099付息，票面利率5.56% 山东德州中小企业2.8亿元三年期集合票据1283006付息，票面利率8.40% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： -- 中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%。另外 2月财政性存款增加243.11亿元。两项数据表明，2月份市场因此增加的流动性为2,711.15亿元。 --中国国务院常务会议周三称，中国决定进一步扩大营业税改征增值税试点，并逐步在全国推行。自今年8月 起，中国将交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点在全国范围内推开，并将扩大行业试点，择机将铁路 运输和邮电通信等行业纳入“营改增”试点。 国家统计局4/15召开国民经济运行情况新闻发布会，发布 3月固定资产投资(不含农户) (1-2月为21.2%) 社会消费品零售总额 (1-2月为12.3%) 工业增加值 (1-2月为9.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰4/23公布4月汇丰制造业PMI初值 (3月为51.7) 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) 汇丰4/30公布4月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/李宏薇；审校 边竞)