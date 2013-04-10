《Russell专栏》中国大宗商品进口足以支撑经济成长温和加速的观点

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
虽然中国炼厂仍有过剩产能，但短期内不太可能会增加原油进口及成品油出口。
反而是国内需求增长将推动原油进口增加，这意味着，在没有重新建立战略储油的情况下，原油进口可能会维持低于或接近去年水准，至少今年上半年将是如此。
在那之后，月度原油进口数量应该会较2012年同期强劲成长，因为中国在2012年下半年停止战略石油储备，而且实际上降低了商业原油库存，因当时经济成长减速。
接着来看铁矿石，3月进口量由上月的5,642万吨跳增14.4%至6,455万吨，这反映出的主要是2月的疲软程度，而非3月表现强劲。
以第一季而言，铁矿石进口持平上年同期，这大概反映了铁矿石价格的上涨。
指标亚洲现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI在2月20日触及每吨158.90美元的15个月高位，而且在那之前的几周也持续上扬，当时许多3月交付的船货应该已经完成订购。
在那之后铁矿石价格下跌，3月14日低见每吨132.90美元，比今年高位大跌了16%，而本周二收在139.10美元。
铁矿石价格回软应该有助提振需求，但前提是钢铁需求维持不坠，而钢铁需求主要是由房地产及基础建设推动。
铜进口也呈现反弹，3月未锻造铜及铜材进口319,603吨，较上月上升7.2%。
但就像铁矿石一样，今年以来的累计数字看起来就比较差了，第一季铜进口量较上年同期大减28.9%。
这与价格的关系不太大，因为伦敦期铜 已经从年内高点每吨8,305美元下跌8%，周二跌至每吨7,630美元，关系比较大的是去年融资交易建立的库存压力。
由于伦敦与上海之间的价格套利诱人，提振了铜进口，这项因素可能也会在4月再度提升进口。
但需要价格下跌才能刺激更多进口，因欧洲疲软经济环境，使中国出口蒙上不确定性；中国3月出口同比成长10%，略低于市场预估。
然而，中国3月进口同比增长14.1%，高于市场预估的增长5.2%，并意外录得贸易逆差，主要是由于大宗商品进口量增加。
因此要刺激中国大宗商品进口进一步成长，现在就要指望内需及对外贸易领域。(完) (译文审校 侯向明)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币