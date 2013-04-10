《Russell专栏》中国大宗商品进口足以支撑经济成长温和加速的观点

虽然中国炼厂仍有过剩产能，但短期内不太可能会增加原油进口及成品油出口。

反而是国内需求增长将推动原油进口增加，这意味着，在没有重新建立战略储油的情况下，原油进口可能会维持低于或接近去年水准，至少今年上半年将是如此。

在那之后，月度原油进口数量应该会较2012年同期强劲成长，因为中国在2012年下半年停止战略石油储备，而且实际上降低了商业原油库存，因当时经济成长减速。

接着来看铁矿石，3月进口量由上月的5,642万吨跳增14.4%至6,455万吨，这反映出的主要是2月的疲软程度，而非3月表现强劲。

以第一季而言，铁矿石进口持平上年同期，这大概反映了铁矿石价格的上涨。

指标亚洲现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI在2月20日触及每吨158.90美元的15个月高位，而且在那之前的几周也持续上扬，当时许多3月交付的船货应该已经完成订购。

在那之后铁矿石价格下跌，3月14日低见每吨132.90美元，比今年高位大跌了16%，而本周二收在139.10美元。

铁矿石价格回软应该有助提振需求，但前提是钢铁需求维持不坠，而钢铁需求主要是由房地产及基础建设推动。

铜进口也呈现反弹，3月未锻造铜及铜材进口319,603吨，较上月上升7.2%。

但就像铁矿石一样，今年以来的累计数字看起来就比较差了，第一季铜进口量较上年同期大减28.9%。

这与价格的关系不太大，因为伦敦期铜 已经从年内高点每吨8,305美元下跌8%，周二跌至每吨7,630美元，关系比较大的是去年融资交易建立的库存压力。

由于伦敦与上海之间的价格套利诱人，提振了铜进口，这项因素可能也会在4月再度提升进口。

但需要价格下跌才能刺激更多进口，因欧洲疲软经济环境，使中国出口蒙上不确定性；中国3月出口同比成长10%，略低于市场预估。

然而，中国3月进口同比增长14.1%，高于市场预估的增长5.2%，并意外录得贸易逆差，主要是由于大宗商品进口量增加。