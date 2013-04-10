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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 14:14 BJT

国际油市：布兰特原油在106美元上方持稳，中国贸易数据提供支撑

“油市正陷入挣扎，寻找支撑，这应该会暂时使市场有撑。”

地缘政治疑虑亦使油价获得支撑，特别是伊朗及朝鲜(北韩)紧张情势。

0542GMT，布兰特原油近月期约 上涨0.05美元,至每桶106.28美元，上日曾创下12月以来单日最大涨幅，因受到美元走软及中国通胀数据温和激励。

美国原油期货 下跌0.39美元，至每桶93.81美元，因库存数据显示，美国原油库存增加510万桶，高于市场预期的增加150万桶。

路透技术分析师王涛指出，布兰特原油触及106.60美元阻力后，有可能回落至105.38美元。

分析师指出，一些产业加速重建库存，以及去年基期因素有利，可能推升了中国3月进口数字。

他们并称，未来几个月的出口增幅或许无法赶上1月及2月表现。

“我们预期中国的石油需求将经历一段低潮，然后在第二季稍晚再度回升，”巴克莱资本分析师Sijin Cheng在一份报告指出。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/蔡美珍; 审校 石冠兰/于春红)
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