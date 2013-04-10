国际油市：布兰特原油在106美元上方持稳，中国贸易数据提供支撑

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
“油市正陷入挣扎，寻找支撑，这应该会暂时使市场有撑。”
地缘政治疑虑亦使油价获得支撑，特别是伊朗及朝鲜(北韩)紧张情势。
0542GMT，布兰特原油近月期约 上涨0.05美元,至每桶106.28美元，上日曾创下12月以来单日最大涨幅，因受到美元走软及中国通胀数据温和激励。
美国原油期货 下跌0.39美元，至每桶93.81美元，因库存数据显示，美国原油库存增加510万桶，高于市场预期的增加150万桶。
路透技术分析师王涛指出，布兰特原油触及106.60美元阻力后，有可能回落至105.38美元。
分析师指出，一些产业加速重建库存，以及去年基期因素有利，可能推升了中国3月进口数字。
他们并称，未来几个月的出口增幅或许无法赶上1月及2月表现。
“我们预期中国的石油需求将经历一段低潮，然后在第二季稍晚再度回升，”巴克莱资本分析师Sijin Cheng在一份报告指出。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/蔡美珍; 审校 石冠兰/于春红)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币