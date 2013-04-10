中国股市：沪综指缩量近收平，大盘延续震荡整理格局

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月10日 - 中国股市沪综指周三缩量近收平，虽然今日今公布的外贸数据显示内需向好，但经济弱复苏格局未改令市场观望情绪浓厚，大盘延续震荡整理格局。分析师称，目前市场环境仍未明朗，缺乏新消息催化下，短线股指股或继续围绕2,200点震荡。
沪综指 收报2,226.126点，微涨0.351点或0.02%。上海A股今日成交额为709亿元人民币，上日为729亿元。
“还将会围绕2,200点做一段时间的整理，...整体数据显示经济仍维持相对弱复苏，股市在没有新信息催化下也将继续整理。”东北分析师沈正阳表示。
他并指出，经济仍在低位改善过程当中，目前正值数据披露周期，若信贷数据较好投资数据平稳，那么不排除将提振市场情绪有所转暖。
中国海关今日公布数据显示，中国3月出口增速回落至10%的平稳水平，同时进口补偿性劲升带来小幅贸易逆差。综合一季度数据来看，中国进出口增速较去年底稳步回升，今年全年外贸表现可望趋势性改善。［ID:nL3T0CX3ND］
沪深300指数 收跌0.17%，报2,485.309点。沪深300指数4月合约 尾盘报2,482.2点，跌0.17%，成交量为641,399手。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币