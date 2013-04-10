台湾债市：五年券殖利率收高但未脱离区间，静观朝鲜变局发展

路透台北4月10日 - 台湾五年券102/2殖利率周三收高，成交量在主要交易商带动下明显增加。惟朝鲜半岛局势仍在持续演变，再加上明日还有韩国央行是否降息，以及台电公司债标售等变数待厘清，因此不脱在0.95-0.98%区间进行盘整。

交易商指出，市场都在等待朝鲜何时发射飞弹、飞往何处。在雷达侦测到飞弹发射的讯息公开之前，债市殖利率大概都难以脱离横盘整理走势。预料明日102/2殖利率区间还是会在0.95-0.98%。

“叫(朝鲜领导人)金正恩乾脆一点，大家都在等他。”一大型证券商交易主管说。

另一证券商交易员则认为，朝鲜的飞弹要试射，已经是路人皆知的消息。但最大的不确定性是落在哪里。

“若射在海里还好，在陆地上，那就麻烦了。”他说。

美军太平洋司令部司令洛克利尔(Samuel Locklear)上将周二在国会表示，如果朝鲜(北韩)发射导弹，美国有能力进行拦截，但如果预期轨迹显示导弹不具有威胁，可能不会实施拦截行动。洛克利尔指出，美军认为朝鲜已经将数量不明的“舞水端”(Musudan)导弹移动至东海岸，该导弹的射程约为3,000-3,500公里。

路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电明日(11日)标售的10年期公司债得标利率将落在1.50%附近，较去年11月1.39%的得标利率明显反弹。因投资盘认为长期而言，利率仍有上行风险。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +1.15 0.9730 0.9650-0.9840 351.5

10 102/6 +0.25 1.2750 1.2750-1.2920 28.5

20 103/R +2.00 1.8500 1.8450-1.8500 2.0

交易商指出，周一台债殖利率的跳空下跌，已来到3月初大弹行情一半的位置，交易商原本泡水的五年券，也回到持券成本附近。昨日证券商即逢低调节了26亿台币的筹码，获利了结与解套的气氛并延续至今日，但五年券殖利率向上接近0.98%后，卖压明显减轻。

“国际变数还没厘清，殖利率弹幅有限，但向下也会面临调节卖压。”一证券商交易员称。

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.2750

5 102/2 0.9730