台湾债市：五年券殖利率收高但未脱离区间，静观朝鲜变局发展

路透台北4月10日 - 台湾五年券102/2殖利率周三收高，成交量在主要交易商带动下明显增加。惟朝鲜半岛局势仍在持续演变，再加上明日还有韩国央行是否降息，以及台电公司债标售等变数待厘清，因此不脱在0.95-0.98%区间进行盘整。
交易商指出，市场都在等待朝鲜何时发射飞弹、飞往何处。在雷达侦测到飞弹发射的讯息公开之前，债市殖利率大概都难以脱离横盘整理走势。预料明日102/2殖利率区间还是会在0.95-0.98%。
“叫(朝鲜领导人)金正恩乾脆一点，大家都在等他。”一大型证券商交易主管说。
另一证券商交易员则认为，朝鲜的飞弹要试射，已经是路人皆知的消息。但最大的不确定性是落在哪里。
“若射在海里还好，在陆地上，那就麻烦了。”他说。
美军太平洋司令部司令洛克利尔(Samuel Locklear)上将周二在国会表示，如果朝鲜(北韩)发射导弹，美国有能力进行拦截，但如果预期轨迹显示导弹不具有威胁，可能不会实施拦截行动。洛克利尔指出，美军认为朝鲜已经将数量不明的“舞水端”(Musudan)导弹移动至东海岸，该导弹的射程约为3,000-3,500公里。
路透调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电明日(11日)标售的10年期公司债得标利率将落在1.50%附近，较去年11月1.39%的得标利率明显反弹。因投资盘认为长期而言，利率仍有上行风险。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 +1.15 0.9730 0.9650-0.9840 351.5
10 102/6 +0.25 1.2750 1.2750-1.2920 28.5
20 103/R +2.00 1.8500 1.8450-1.8500 2.0
交易商指出，周一台债殖利率的跳空下跌，已来到3月初大弹行情一半的位置，交易商原本泡水的五年券，也回到持券成本附近。昨日证券商即逢低调节了26亿台币的筹码，获利了结与解套的气氛并延续至今日，但五年券殖利率向上接近0.98%后，卖压明显减轻。
“国际变数还没厘清，殖利率弹幅有限，但向下也会面临调节卖压。”一证券商交易员称。
年期 期别 收盘价
30 102/5 没有成交
20 102/3 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/6 1.2750
5 102/2 0.9730
2 102/4 没有成交
(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)