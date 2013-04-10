中国债市：利率互换波动不大，通胀低企等因素消化后交投清淡

路透上海4月10日 - 中国人民币利率互换 周三波动不大；交易员表示，目前价位对通胀低企等基本面因素已基本反应，在没有更进一步消息面带动前，市场或会陷入窄幅震荡的走势。
“虽然数据公布出来，都比较有利于IRS向下，但这一波行情过后，基本面因素都price in了，再往下的动力不足。” 上海一商业银行交易员称。
他并指出，今日公布了贸易数据，外贸形势趋好，经济稳步复苏，但并未提振场内清淡的交投，目前IRS上下阻力都较大，继续关注信贷数据和一季度经济数据，“但总体估计对市况影响不会很大，数据应该都在大家预期范围内，除非GDP(增长)特别差。”
随着春节因素消退，中国3月出口增速回落至10%的平稳水平，同时进口补偿性劲升带来小幅贸易逆差。综合一季度数据来看，中国进出口增速较去年底稳步回升，今年全年外贸表现可望趋势性改善。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.1875/3.2825 3.2280/3.3120 3.3900/3.4760 3.5420/3.6380 3.5500/3.8275
周二 3.1925/3.2925 3.2240/3.3160 3.3910/3.4800 3.5550/3.6460 3.5575/3.8750
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-0.0050/-0.0100 +0.0040/-0.0040 -0.0010/-0.0040 -0.0130/-0.0080 -0.0075/-0.0475
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年3月人民币IRS成交的名义本金总额为2,697.69亿元人民币，较2月的1,955.69亿元增近四成。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 林高丽)