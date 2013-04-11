中国公开市场：今日进行460亿元28天期正回购，本周净回笼170亿

期货日报：上海螺纹钢期货开启台阶式下跌行情
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
路透北京4月11日 - 业内人士周四透露，中国人民银行今日将进行460亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼170亿元，力度较上周有所缩减。
凭借正回购操作，中国央行公开市场此前已连续七周净回笼，其中上周规模减少逾半至250亿元。年初至今，公开市场已累计净回收资金逾7,000亿元，去年同期则为小幅净投放。但在外汇占款增长势头明显等因素支撑下，货币市场主要回购利率走势相对平稳。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
对于螺纹钢价格后期走势，我们并不看好，认为近期只是下跌的开始。当然，价格下跌不是一蹴而就的，其间也会经历反弹。不过，总的操作思路以反弹卖出或空单加仓为。
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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