中国公开市场：今日进行460亿元28天期正回购，本周净回笼170亿

凭借正回购操作，中国央行公开市场此前已连续七周净回笼，其中上周规模减少逾半至250亿元。年初至今，公开市场已累计净回收资金逾7,000亿元，去年同期则为小幅净投放。但在外汇占款增长势头明显等因素支撑下，货币市场主要回购利率走势相对平稳。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)