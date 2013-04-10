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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 15:38 BJT

欧洲汇市：欧元兑日圆触及逾三年高点，欧元兑美元触及一个月高位--EBS数据

路透伦敦4月10日 - 电子交易平台(EBS)数据周三显示，

* 欧元兑日圆 触及逾三年高点130.14日圆，

* 欧元兑美元 触及一个月高位1.3110美元。(完)
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