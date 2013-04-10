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中国汇市 | 2013年 4月 10日 星期三 16:06 BJT

中国汇市：人民币兑美元即期午盘触及涨停,为近4月个来首现

路透北京4月10日 - 人民币兑美元即期 周三午盘触及当日波幅上限6.1923元，且创历史新高，但随后略为回落。隔夜美元指数回落后，人民币中间价今日顺势创出历史新高，日间净结汇压力较重，且无明显购汇盘支撑美元。

北京时间16:00时，人民币兑美元即期汇率报6.1930元，较今日中间价6.2548元波动幅度为0.99%。

人民币兑美元汇率此前一次出现“涨停”为2012年12月11日。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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