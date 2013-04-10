CNH市场动态：美元空单加速离岸即期升势，长天期NDF美元溢价大减

路透香港4月10日 - 香港离岸人民币即期 周三连续第三天走升。中国通胀忧虑降温再加上人民币中间价创新高，持续支持人民币看多气氛，长天期无本金远期外汇(NDF)美元兑人民币溢价大幅缩减。
市场人士指出，在中国外贸数据公布前，场内已见部分来自欧美的投资人建立美元空头部位，而数据显示今年出口可望稳定增长，令追空美元气氛浓厚。此外，一些选择权相关交易，亦增添美元作空压力。
“这两天见到一些美国的投资人加码美元/CNH空头部位，今天中间价格也低了很多。”一外商银人士在解释近日走势时说。
本地时间下午3:37时，离岸人民币 即期报6.1868，周二收在6.1906，盘中区间在6.1845-6.1915；在岸人民币汇价 报6.1928。离岸与在岸汇价差距60个点子。
在NDF市场 方面，本地时间下午4:01时，美元/人民币一年期品种 报6.2570/6.2590，较上周五的约6.2890三个交易日来累计下跌逾300点。
尽管离岸人民币走势颇强，交易员指出，在亚洲货币受到日圆拖累之际，中国央行恐怕也不希望人民币一枝独强，短期仍会以区间走升视之。
境内人民币兑美元即期 周三午盘触及当日波幅上限6.1923元，且创历史新高，但随后略为回落。隔夜美元指数回落后，人民币中间价今日顺势创出历史新高，日间净结汇压力较重，且无明显购汇盘支撑美元。
中国3月进口超预期增长，逾一年来首现单月逆差，显示国内需求正在恢复；出口增速虽有回落，但仍延续今年以来的双位数增长。海关并乐观预期全年贸易向好，印证中国经济将温和复苏。数据显示，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元；路透调查预估原本分别为出口增长10.5%，进口增5.2%，顺差154亿美元。
因忧虑中国信贷高速膨胀及影子银行扩张将损害金融稳定，评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。中国券商认为，海外评级机构开始关注中国的系统性风险，料短期内对人民币汇率产生贬值压力，但对国内市场冲击有限，利于规范地方政府发债。
然而，汇市人士认为，市场现阶段关注的是经济复苏的力道，并未对评等调降的消息立即反应。(完)
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(记者 李珊珊; 审校 张喜良)