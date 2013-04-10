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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 16:15 BJT

路透专访：日本最大共同基金将维持美国债券高配比，留意亚洲货币债券

路透东京4月10日 - 掌理日本最大共同基金的日本国际投信投资顾问表示，旗下150亿美元债券基金将维持在美国的高部位，但在日本央行宣布宽松计划造成日圆大贬后，国际投信计划维持日本债券部位偏低。

国际投信债券运用部长堀井正孝指出，公司的旗舰基金--全球主权开放式基金去年纳入新加坡债券之后，目前也在寻找机会投资一些亚洲货币债券，但要专注投入任何单一国家仍言之过早。

他表示，这档基金将维持在加拿大、新西兰、及墨西哥的高配比，以提高投资报酬。

堀井正孝表示，上周日本央行宣布宽松措施以后，国际投信的投资计划并未改变，他并称，去年创下绩效纪录后，他认为没有理由改变策略。

“在日本央行宣布措施后，我们并未改变策略，但我们正密切注意这些措施传导至其他国家的情况，特别对美国经济，”堀井正孝在专访中称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
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