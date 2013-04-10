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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 16:14 BJT

日本债市：日债期货急跌，东京证交所短暂暂停交易

路透东京4月10日 - 日本政府公债期货周三尾盘大幅下挫，促使东京证交所短暂暂停交易，10年期现货公债收益率涨至四周高点。

日债期货6月合约 最低跌至143.45，10年期日债收益率 日内涨10.5个基点，至0.630%，为3月中旬以来最高位。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
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