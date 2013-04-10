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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 16:35 BJT

香港股市：收高，投资人静待中国经济数据

港股成交额较过去一个月的均值低14%，更是只有日股周三成交值370亿美元的五分之一。此前公布的中国3月贸易数据出现小幅逆差。

中国铝业 获调升评级之后跳涨3.1%。德意志银行将其评级从“卖出”升至“持有”。

中国海外发展 上涨3.1%，带动其他中资开发商股价走高，该公司称第一季整体合同营收约为2013年目标的40%，此前其3月营收环比增加36%。(完)
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