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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 16:30 BJT

路透专访：日本三井生命保险将降低购买长期日本公债的速度--高管

他表示，该公司在截至2013年3月的财年减持外国债券，而且可能继续减码，尽管并没有进行重大配置变动的计划。

日本央行上周四表示，将在两年内向经济注入1.4万亿(兆)美元，并将日本的基础货币增加一倍，以对抗通缩。

日本央行此举帮助推动指标10年期日债收益率 在上周五跌至纪录低位0.315%。该收益率周三已反弹至0.600%上方。

三井生命保险预计本财年末10年期日债收益率将为0.6%，波动区间为0.4-0.8%。

Sugimoto称，该公司无意增持日本股票。并预计日股日经指数 本财年将在11,000-15,000点交投，财年底将收在13,000点。日经指数周三收报13,288点。

三井生命保险预计本财年美元兑日圆交投区间为90-105日圆，欧元兑日圆交投区间为120-135日圆，并预计这两个货币对到财年末分别收在100和127。

亚洲尾盘美元兑日圆报99.17，欧元兑日圆报129.93。(完)

(编译 王翔琼/杜明霞；审校 田建华/张若琪)
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