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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 16:39 BJT

台湾央行：共发行1,568亿台币存单，存单余额增38亿

路透台北4月10日 - 台湾央行周三公布，今日共发行1,568亿台币存单，若相较存单到期金额期1,530亿，存单发行余额增38亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,503

91天期 0.93 53

182天期 1.05 12

央行上日共发行1,005.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,293.5亿台币。 4,255.5+38

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负90亿台币；累计超额准备为2,619亿台币，加计前期1%的超额准备为3,134亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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