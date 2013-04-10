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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 16:54 BJT

希腊金融：3月银行存款增逾15亿欧元，存款均有保障

路透雅典4月10日 - 希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)周三表示，该国银行存款3月增加逾15亿欧元。当月塞浦路斯发生金融危机，引发外界担心其他债务缠身的南欧国家可能面临资金外流。

他在国会表示，不管金额多寡，希腊所有银行存户的存款都有保障。

普罗沃普洛斯还称，两家银行Alpha Bank 以及Piraeus Bank 应能顺利推动注资计划，从投资者手中筹集足够的资金，不需要政府救助。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 于春红)
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