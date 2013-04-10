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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 16:55 BJT

欧洲汇市：美元兑瑞郎降至六周低点

路透伦敦4月10日 - 美元兑瑞郎周三降至六周低点，因瑞郎兑日圆大涨支撑瑞郎。

美元兑瑞郎 盘中下跌0.3%，报0.92955瑞郎，为2月28日以来最低。

瑞郎兑日圆 升至约107.0日圆，此为2011年8月以来最高。(完) (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)
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