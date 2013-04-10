修正-更新版 1-中国货币市场：回购利率多续小跌，流动性重回较宽松当前资金供略大于求

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路透北京/上海4月10日 - 中国银行间资金市场周三主要期限回购利率 多继续小跌。市场人士表示，季末后市场资金摆布的变化，一定程度上扶助资金面恢复回较宽松的局面，当前资金供略大于求。
“今天资金挺宽，供应量比需求量要大一点，”上海一大型银行交易员称，“准备金补缴后，资金面的恢复应该跟市场结构有一定关系；一般是股份制行借钱多嘛，季末后，不少存款都从四大流到股份制去了。”
他进一步预计，至少在上半年，央行都会维系市场流动性中性偏松；今年的资金流入情况好于去年的概率较大，短期内虽然财税缴款会有一定的冲击，但完全可以通过公开市场投放或准备金清算退款调节。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报14天逆回购需求，以及28天正回购需求。
据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。
今日银行间市场质押式回购总成交量约7,134.55亿元，较上日的7,773.94亿元减少；其中隔夜品种成交6,432.94亿元，上日为6,749.17亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购
其中:隔夜 2.1297 2.1485 -1.88 6,432.94
七天 3.2100 3.2704 -6.04 520.19
14天 3.2254 3.1442 +8.12 149.63
上交所债券回购
其中:一天 1.6050 2.0500 -45.00 1,479.04
七天 2.6500 2.8300 -19.00 118.72
14天 2.9300 3.0000 -7.00 25.96
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1500 2.1697 -1.97 --
七天 3.2311 3.2900 -5.89 --
14天 3.2300 3.1000 +13.00 --
shibor
其中:隔夜 2.1235 2.1400 -1.65 --
七天 3.2170 3.2880 -7.10 --
三个月 3.8818 3.8812 +0.06 --
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(发稿 曹巍浩/边竞; 审校 林高丽)