版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 17:18 BJT

中国金融：2月份外汇占款新增2,954亿元人民币，财政存款增243亿元--央行

路透北京4月10日 - 中国央行周三公布，2月末金融机构外汇占款余额为268,324.33亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，2月末财政性存款余额为27,968.20亿元，当月增加243.11亿元。

上述两项数据表明，2月份市场因此增加的流动性为2,711.15亿元。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 243.11 3,298.68 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503 外汇占款(亿元) 2,954.26 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐