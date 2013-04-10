版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 17:25 BJT

欧元债市：意大利一年期借款成本降至1月来最低

路透米兰4月10日 - 在周三的一项公债标售中，意大利一年期借款成本降至1月来最低，一些投资者押注欧洲央行未来几个月将降息，而经济及早复苏的几率降低。

意大利政府标售了80亿欧元一年期公债，利率为0.92%，大幅低于3月中旬标售时的1.28%。

目前意大利的借款成本已降至2月末大选结果出炉前的水平。

该国还出售了30亿欧元三个月期公债，收益率为0.24%。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐