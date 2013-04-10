更新版 1-中国金融：2月新增外汇占款近3,000亿元，升值压力下预计仍将维持千亿高位

* 外汇占款增量超预期，财政存款略有对冲

* 1-2月外汇占款带来的基础货币投放量超去年全年

* 人民币升值趋势和利差优势是主因

* 热钱流入再成趋势 (新增更多评论和背景)

路透北京4月10日 - 在持续的人民币升值预期和其他国家一波又一波的量化宽松政策下，中国2月外汇占款数据超预期至近3,000亿元人民币。显示国际热钱流入压力加大，至少今年上半年外汇占款都将维持千亿高位水平。

中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%。另外2月财政性存款增加243.11亿元。两项数据表明，2月份市场因此增加的流动性为2,711.15亿元。

“外汇占款比1月有大的回落，但相对来说还是比较高的。最根本原因在于近期对人民币汇率走势看法有转变。”中国银行国际金融研究所主管温彬称。

他并称，今日人民币中间价再创新高，整个市场对人民币升值预期还是比较强的，未来外汇占款估计还是处在相对高位，估计在2,000多亿左右。

联讯宏观及固定收益高级分析师杨为（学+反文旁）认为，中国和美国利差决定资金的流动，上半年中美利差会扩大，中国还是比美国经济风险小表现好，所以资金会积极流入中国，到下半年，国内经济风险开始增多，四季度国内经济步入滞涨期，资金体系会流入发达国家。

1月央行的货币当局资产负债表就显示，当月央行新增外汇占款3,515.06亿元人民币，2012年全年新增4,281.2亿元。

国际金融问题专家赵庆明认为，2月央行新增外汇占款至少在1,000亿以上，这样来看，今年前两个月来自外汇占款的基础货币投放就超过了去年全年水平。

“今年的流动性肯定是宽松了，”他续称，“但也不是说一定要投到股市楼市上去，对于跨国公司的套利资本来说，放在中国银行的账上就有钱赚。”

**人民币升值的诱惑**

伴随着人民币升值预期，分析师认为，中国经济平稳复苏以及海外货币宽松环境短期难改，令人民币未来一年仍面临升值压力。

赵庆明就表示，只要人民币升值预期还在，中外利差还在，热钱就不可能没有。叠加上外部量化宽松，欧元日圆大幅贬值的情况，热钱流入就会更严重。

“3月（外汇占款）环比不会回落太快，人民币升值趋势不会有任何改观，近期还会保持较快的升值速度，年中时可能会升至6.1元。”AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪表示。

而福建某外贸企业人士亦比较激进的认为，人民币到今年底就有望到6.08，慢的话至少也会到6.13。

本周最新出炉的路透调查结果相较保守，35位受访分析师预计，未来一年人民币兑美元 料继续小幅升值，其中，一个月后人民币/美元料在6.21元，三个月后在6.20元，而半年后约在6.17元，一年后则在6.12元（升1.3%）。在经常项目和资本项目“双顺差”收窄以及稳定出口等因素持续发酵下，人民币兑美元汇率将更多呈现双向小幅波动。

中国银行间汇市人民币兑美元即期 周三中间价，盘中及收盘均创新高，盘中并触及涨停，为近四个月以来少见。人民币最终收报6.1939元，盘中最高至6.1923元。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 243.11 3,298.68 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503 外汇占款(亿元) 2,954.26 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (发稿 张胜男/李然/李文科/乔艳红; 审校 林高丽)