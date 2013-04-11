《路透碳点》上海限制能源消耗增长，计划开启碳交易

路透北京4月10日 - 上海市首次对能源消耗设定了限制，并可能最早于今年启动碳市场，以达到中央政府规定的碳排放与能耗强度目标。

上海市政府在市长办公室组织的一次节能会议上发布报告称，上海市今年能源消耗总量不应超过1.184亿吨标准煤当量。

这个目标将把上海今年的能源消耗增幅限制在去年的4.18%以下水平，之前两年分别是3.83%与0.93%。

上海市政府称，将采取政策措施削减制造业、运输与建筑行业的排放，希望减少能源使用，同时降低本地空气污染物一氧化二氮与二氧化硫的排放。

上海市说，这项计划将使每单位国内生产总值(GDP)的二氧化碳排放相比上年减少3.5%。

中国承诺到这个十年结束时，把经济中的碳排放强度降低40-45%，并给每个地区下达了碳排放和能耗强度目标。

根据中央的计划，上海必须在2015年之前把单位GDP碳排放强度降至比2010年水平低19%，使能耗强度在此期间下降18%。

上海是中国今年将试点碳交易市场的七个城市之一。