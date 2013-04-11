路透专访：中国新城镇获国开行入股，冀加快在城镇化中”跑马圈地“

* 国开金融入股后提速发展

* 计划每年城镇化项目开发量达100平方公里

* 料京沪城镇化项目率先启动

记者 梁慧仪

路透香港4月11日 - 城镇化被视为是在中国经济增长放缓下，拉动内需的最大力量，在城镇化项目方面已累计逾10年经验的中国新城镇 正翘首以待，待国家开发银行 旗下国开金融完成入股后即提速发展，计划每年城镇化项目开发量达到100平方公里的规模。

去年中国的城镇化比率仅为52.6%，这与发达国家70-80%的城镇化比率有较大的距离。但随着城镇化成为中央政府的政策主轴，未来将会加快推进，对住房产生庞大需求。

“公司过去的财力不够，国家给的政策支持也不够，我们做了三个(城镇化项目)已很累了。但今后不一样，有了国开金融的支持，我们的发展会加快。”中国新城镇主席施建说。

在新加坡和香港两地上市的中国新城镇是首批从事一级土地开发的民营开发商，由2002年至今先后在上海罗店、无锡和渖阳进行新城镇项目，占地总面积约36平方公里。

**国开金融将拥控股权**

该公司较早前获国开金融提出按每股0.246港元作价，认购公司30亿股新股，倘交易完成，国开金融将持有中国新城镇40%的经扩大后股本，成为控股股东。但这项交易仍有待两地监管当局，以及独立股东的表决批准。

施建接受路透访问时表示，国开金融成为公司的控股股东后，将通过国开系银行给予公司全方位金融支持，包括投资、债券、基金、贷款等多种模式，使公司在市场上迅速“跑马圈地”，加速推进重点区域和当地政府的城镇化合作项目，并形成规模经营。

二级开发商的毛利率普遍可达四成或以上，而一级土地开发的毛利率则较低，以中国新城镇为例，公司的毛利率约20%，但净利率可达10%。

“所以我们要靠规模取胜。”施建表示。

他续称，国开金融提出未来公司以每年推进六至八个城镇化项目，年开发量约100平方公里的水平。

“这是我们原来的几十倍、上百倍，原来就是小呀！”他说。

**料北京、上海项目率先上马**

为了应付未来新增的业务发展，该公司计划扩大目前的管理团队，由目前约200人增至1,000人，并建立起“国开城镇”的品牌。施建透露，目前公司与国开金融在磋商新项目，预期北京和上海的城镇化项目会率先启动，因国开金融在北京已有若干项目，而公司本身在上海则具发展经验。

投行瑞信稍早的报告称，新一轮的城镇化将会是发展城市群，建设交通基建或集体运输系统让居于新城镇的居民方便往城市上班，这与上一轮的城镇化集中于建设房地产有所不同。因此，城镇化投资的融资和相关社会开支将会是这一轮城镇化的主要挑战。

中国第二大银行--建设银行 行长张建国在两会期间表示，今年贷款增速料保持平稳，但一定会增加城镇化相关贷款投放。

施建表示，推进城镇化最重要是结合区域经济，结合城市群的要求进行总体规划，并要做到将产业融入城镇化中。

此外就是把农民问题解决好，包括他们的居住和工作，这样才能实现人的真正城镇化。