《综述》中国2月新增外汇占款仍千亿高位，套利资本挑战央行手腕

* 今年月度外汇占款或将维持千亿以上水平

* 人民币升值预期难改，利差吸引力增强

* 流动性局面逆转，央行“维稳”压力大

* 套利资本威胁加大，监管部门或出手干预

路透北京4月10日 - 主要发达经济体继续实施力度更大的量化宽松货币政策，导致中国境内外正利差越发诱人，1-2月外汇占款的超预期高位都显示出，套利资本正在流入中国。但也有分析师认为，对于套利资金的扰动，中国监管层不会坐视不理。

中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%。另外2月财政性存款增加243.11亿元。两项数据表明，2月份市场因此增加的流动性为2,711.15亿元。

“外汇占款数字超出预期。尤其是考虑到2月份工作日少，这个数字的确不小。结合3月份贸易逆差而人民币保持强势升值来看，我判断国际资金流入有套利资金的成份在里面。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示。

他并称，这样的资金流入规模应该会引起监管部门的警惕，可能会在一些政策上做出相应调整，比如出口审核是不是会更加严格。

外管局2012年国际收支报告中的数据就显示，去年前三季度，境内机构和个人持汇和购汇意愿增强,跨境资金偏流出压力。第四季度，国内外经济金融形势逐渐企稳，人民币汇率重拾升势，中国又再现较大的资本回流压力。

分析师并预计，整个市场对人民币升值预期仍比较强，未来外汇占款估计还是处在相对高位，或将至2,000多亿左右，恢复到2007年热钱大举流入时的水平。

2月因春节因素月度工作日最少，企业和个人结汇意愿相对较弱，仍导致外汇占款近3,000亿元，显然超出市场人士预期。而从最近的外汇市场走势来看，尽管3月份出现贸易逆差，但结汇压力仍然很强。

“2月是压力最小的一个月，没想到外汇占款也这么多，所以3月再比这个大我也不会吃惊。”某银行外汇业务部门人士称。

中国银行间汇市人民币兑美元即期 周三中间价，盘中及收盘均创新高，盘中并触及涨停，为近四个月以来少见。人民币最终收报6.1939元，盘中最高至6.1923元。日间净结汇压力较重，且无明显购汇盘支撑美元。

**套利资本活跃**

日本央行上周四宽松火力全开孤注一掷,祭出全球最强势的货币刺激举措。短期内在全球量化宽松的狂风暴雨中，人民币有望成为跨境资本的避风港湾，而套利资本的大举进入也导致中国银行间市场流动性充裕，为调控带来挑战。

AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪就称，在美国量化宽松无结束迹象、日本量化宽松加码、欧洲复苏情况也不好的情况下，人民币相对较高的资产收益率可以为国际资本提供一个避风港。

“尤其是当国外股市回升到高位时，中国股市还处于低位，这之间是存在跷跷板效应的，就是说当中国股市继续下跌时，会吸引国际资本加速流入，人民币资产更有吸引力。”他表示。

但国际金融问题专家赵庆明认为，套利资本主要来自于跨国企业，对于他们来说，放在中国的银行的账上就有钱赚。也不是说一定要投到股市楼市上去。

央行的货币当局资产负债表就显示，1月当月央行新增外汇占款3,515.06亿元人民币；2012年全年新增4,281.2亿元。

赵庆明推测，2月央行新增外汇占款至少在1,000亿以上，这样来看，今年前两个月来自外汇占款的基础货币投放就超过了去年全年水平。“今年的流动性肯定是宽松了。”

联讯宏观及固定收益高级分析师杨为（学+反文旁）认为，中国和美国利差决定资金的流动，上半年中美利差会扩大，中国还是比美国经济风险小表现好，所以资金会积极流入中国，到下半年，国内经济风险开始增多，四季度国内经济步入滞涨期，资金体系会流入发达国家。

**挑战央行手腕**

在竞相贬值的环境下，中国不愿卷入“货币战”，人民币贬也不行升也不对，而利率更是不敢加，怕把人民币变成更大的诱饵。因此，分析师认为，央行维持货币政策不变是大概率事件。但业界也希望，能够有管制措施来抑制套利资本的流入。

“货币政策将维持中性，准备金率调整可能性不大，预计央行会更加频繁运用公开市场工具来调节流动性。”中国银行国际金融研究所主管温彬称。

因忧虑中国信贷高速膨胀及影子银行扩张将损害金融稳定，评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。但这丝毫没有如研究机构的预期那样，导致人民币应声走贬。周三人民币盘中竟然触及涨停。

中国社科院学部委员余永定撰文指出，要警示放松资本管制可能带来的巨大风险，认为在推出浮动汇率制度时机成熟之前，中国都需要采取资本管制来保证货币政策独立性。

谢亚轩亦建议，央行可以考虑设立汇率平准基金，做为汇率市场化改革过程中的一个制度安排。

“农历新年以后可能是热钱流入的开始，二季度会有明显的建仓、做拉高的准备，二、三季度一些资产价格可能出现炒作。”华南一股份行交易员说，“我们的外汇市场可能是一个提前反映的过程，正在把对中国缓慢复苏过程的炒作提前反映出来。”

2月中国出口同比大增21.8%，远超市场预期；就引发各界人士怀疑，该数据是否有伪造出口掩护资本流入的成分。而以中国对香港的出口数据为例，华尔街日报报导称，截至2月份的三个月，中国海关公布的大陆对香港的出口额为949亿美元，而同期香港海关公布的从中国大陆进口商品的金额仅为587亿美元。这两项数据的差距达到近年来之最。

中国招商证券 报告就称，跨境资金套利导致中国一季度出口虚高，中国一季度出口实际增速不一定能够达到18.4%的水平。根据目前国内和香港人民币汇差，套利路径应该是美元流入国内换成人民币后再流回香港。

因此当3月出口数据回落到相对合理的10%同比增速时，有分析师认为，是监管部门出手干预遏制“作假”的结果。但来自出口企业的人士则称，现在进出口都取消了核销制度，实行额度控制，宽松很多，政府要查的话难度很大。

**人民币升值不休**

“外汇占款比1月有大的回落，但相对来说还是比较高的。最根本原因在于近期对人民币汇率走势看法有转变。”中国银行国际金融研究所主管温彬称。

伴随着人民币升值预期。分析师认为，中国经济平稳复苏以及海外货币宽松环境短期难改，令人民币未来一年仍面临升值压力。

赵庆明就表示，只要人民币升值预期还在，中外利差还在，热钱就不可能没有。叠加上外部量化宽松，欧元日圆大幅贬值的情况，热钱流入就会更严重。

“3月（外汇占款）环比不会回落太快，人民币升值趋势不会有任何改观，近期还会保持较快的升值速度，年中时可能会升至6.1元。”AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪表示。

而福建某外贸企业人士亦比较激进的认为，人民币到今年底就有望到6.08，慢的话至少也会到6.13。

本周最新出炉的路透调查结果相较保守，35位受访分析师预计，未来一年人民币兑美元 料继续小幅升值，其中，一个月后人民币/美元料在6.21元，三个月后在6.20元，而半年后约在6.17元，一年后则在6.12元（升1.3%）。在经常项目和资本项目“双顺差”收窄以及稳定出口等因素持续发酵下，人民币兑美元汇率将更多呈现双向小幅波动。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 243.11 3,298.68 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503 外汇占款(亿元) 2,954.26 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)