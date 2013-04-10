重温稿-《综述》中国2月新增外汇占款仍千亿高位，套利资本挑战央行手腕

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 今年月度外汇占款或将维持千亿以上水平
* 人民币升值预期难改，利差吸引力增强
* 流动性局面逆转，央行“维稳”压力大
* 套利资本威胁加大，监管部门或出手干预
路透北京4月10日 - 主要发达经济体继续实施力度更大的量化宽松货币政策，导致中国境内外正利差越发诱人，1-2月外汇占款的超预期高位都显示出，套利资本正在流入中国。但也有分析师认为，对于套利资金的扰动，中国监管层不会坐视不理。
中国央行周三公布，2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%。另外2月财政性存款增加243.11亿元。两项数据表明，2月份市场因此增加的流动性为2,711.15亿元。
“外汇占款数字超出预期。尤其是考虑到2月份工作日少，这个数字的确不小。结合3月份贸易逆差而人民币保持强势升值来看，我判断国际资金流入有套利资金的成份在里面。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩表示。
他并称，这样的资金流入规模应该会引起监管部门的警惕，可能会在一些政策上做出相应调整，比如出口审核是不是会更加严格。
外管局2012年国际收支报告中的数据就显示，去年前三季度，境内机构和个人持汇和购汇意愿增强,跨境资金偏流出压力。第四季度，国内外经济金融形势逐渐企稳，人民币汇率重拾升势，中国又再现较大的资本回流压力。
分析师并预计，整个市场对人民币升值预期仍比较强，未来外汇占款估计还是处在相对高位，或将至2,000多亿左右，恢复到2007年热钱大举流入时的水平。
2月因春节因素月度工作日最少，企业和个人结汇意愿相对较弱，仍导致外汇占款近3,000亿元，显然超出市场人士预期。而从最近的外汇市场走势来看，尽管3月份出现贸易逆差，但结汇压力仍然很强。
“2月是压力最小的一个月，没想到外汇占款也这么多，所以3月再比这个大我也不会吃惊。”某银行外汇业务部门人士称。
中国银行间汇市人民币兑美元即期 周三中间价，盘中及收盘均创新高，盘中并触及涨停，为近四个月以来少见。人民币最终收报6.1939元，盘中最高至6.1923元。日间净结汇压力较重，且无明显购汇盘支撑美元。
**套利资本活跃**
日本央行上周四宽松火力全开孤注一掷,祭出全球最强势的货币刺激举措。短期内在全球量化宽松的狂风暴雨中，人民币有望成为跨境资本的避风港湾，而套利资本的大举进入也导致中国银行间市场流动性充裕，为调控带来挑战。
AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪就称，在美国量化宽松无结束迹象、日本量化宽松加码、欧洲复苏情况也不好的情况下，人民币相对较高的资产收益率可以为国际资本提供一个避风港。
“尤其是当国外股市回升到高位时，中国股市还处于低位，这之间是存在跷跷板效应的，就是说当中国股市继续下跌时，会吸引国际资本加速流入，人民币资产更有吸引力。”他表示。
但国际金融问题专家赵庆明认为，套利资本主要来自于跨国企业，对于他们来说，放在中国的银行的账上就有钱赚。也不是说一定要投到股市楼市上去。
央行的货币当局资产负债表就显示，1月当月央行新增外汇占款3,515.06亿元人民币；2012年全年新增4,281.2亿元。
赵庆明推测，2月央行新增外汇占款至少在1,000亿以上，这样来看，今年前两个月来自外汇占款的基础货币投放就超过了去年全年水平。“今年的流动性肯定是宽松了。”
联讯宏观及固定收益高级分析师杨为（学+反文旁）认为，中国和美国利差决定资金的流动，上半年中美利差会扩大，中国还是比美国经济风险小表现好，所以资金会积极流入中国，到下半年，国内经济风险开始增多，四季度国内经济步入滞涨期，资金体系会流入发达国家。
**挑战央行手腕**
在竞相贬值的环境下，中国不愿卷入“货币战”，人民币贬也不行升也不对，而利率更是不敢加，怕把人民币变成更大的诱饵。因此，分析师认为，央行维持货币政策不变是大概率事件。但业界也希望，能够有管制措施来抑制套利资本的流入。
“货币政策将维持中性，准备金率调整可能性不大，预计央行会更加频繁运用公开市场工具来调节流动性。”中国银行国际金融研究所主管温彬称。
因忧虑中国信贷高速膨胀及影子银行扩张将损害金融稳定，评级机构惠誉周二将中国的长期本币信用评级从AA-调降至A+。但这丝毫没有如研究机构的预期那样，导致人民币应声走贬。周三人民币盘中竟然触及涨停。
中国社科院学部委员余永定撰文指出，要警示放松资本管制可能带来的巨大风险，认为在推出浮动汇率制度时机成熟之前，中国都需要采取资本管制来保证货币政策独立性。
谢亚轩亦建议，央行可以考虑设立汇率平准基金，做为汇率市场化改革过程中的一个制度安排。
“农历新年以后可能是热钱流入的开始，二季度会有明显的建仓、做拉高的准备，二、三季度一些资产价格可能出现炒作。”华南一股份行交易员说，“我们的外汇市场可能是一个提前反映的过程，正在把对中国缓慢复苏过程的炒作提前反映出来。”
2月中国出口同比大增21.8%，远超市场预期；就引发各界人士怀疑，该数据是否有伪造出口掩护资本流入的成分。而以中国对香港的出口数据为例，华尔街日报报导称，截至2月份的三个月，中国海关公布的大陆对香港的出口额为949亿美元，而同期香港海关公布的从中国大陆进口商品的金额仅为587亿美元。这两项数据的差距达到近年来之最。
中国招商证券 报告就称，跨境资金套利导致中国一季度出口虚高，中国一季度出口实际增速不一定能够达到18.4%的水平。根据目前国内和香港人民币汇差，套利路径应该是美元流入国内换成人民币后再流回香港。
因此当3月出口数据回落到相对合理的10%同比增速时，有分析师认为，是监管部门出手干预遏制“作假”的结果。但来自出口企业的人士则称，现在进出口都取消了核销制度，实行额度控制，宽松很多，政府要查的话难度很大。
**人民币升值不休**
“外汇占款比1月有大的回落，但相对来说还是比较高的。最根本原因在于近期对人民币汇率走势看法有转变。”中国银行国际金融研究所主管温彬称。
伴随着人民币升值预期。分析师认为，中国经济平稳复苏以及海外货币宽松环境短期难改，令人民币未来一年仍面临升值压力。
赵庆明就表示，只要人民币升值预期还在，中外利差还在，热钱就不可能没有。叠加上外部量化宽松，欧元日圆大幅贬值的情况，热钱流入就会更严重。
“3月（外汇占款）环比不会回落太快，人民币升值趋势不会有任何改观，近期还会保持较快的升值速度，年中时可能会升至6.1元。”AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪表示。
而福建某外贸企业人士亦比较激进的认为，人民币到今年底就有望到6.08，慢的话至少也会到6.13。
本周最新出炉的路透调查结果相较保守，35位受访分析师预计，未来一年人民币兑美元 料继续小幅升值，其中，一个月后人民币/美元料在6.21元，三个月后在6.20元，而半年后约在6.17元，一年后则在6.12元（升1.3%）。在经常项目和资本项目“双顺差”收窄以及稳定出口等因素持续发酵下，人民币兑美元汇率将更多呈现双向小幅波动。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 243.11 3,298.68 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503 外汇占款(亿元) 2,954.26 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
（路透北京李然/李文科/乔艳红对本文亦有贡献） (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币