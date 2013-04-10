重温稿-中国政策：自8月起进一步扩大“营改增”试点，并逐步在全国推行--国务院

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月10日 - 中国国务院常务会议周三称，中国决定进一步扩大营业税改征增值税试点，并逐步在全国推行。自今年8月起，中国将交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点在全国范围内推开，并将扩大行业试点，择机将铁路运输和邮电通信等行业纳入“营改增”试点。
中国政府网援引国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议称，中国还将自8月起适当扩大部分现代服务业范围，将广播影视作品的制作、播映、发行等纳入试点。据测算，全部试点地区2013年企业将减轻负担约1,200亿元人民币。
“会议决定进一步扩大‘营改增’试点，并逐步在全国推行，这有利于解决因局部地区试点导致的政策差异和税收征管风险等问题。”新闻稿称。
新闻稿并认为，将力争“十二五”（2011-2015年）期间全面完成‘营改增’改革。中国将通过实行“营改增”，激发企业活力，形成新的增长点，不断扩大就业，增加居民收入，促进经济持续健康发展。
会议并要求，随着“营改增”试点范围扩大，要推动进一步完善增值税制度，加强增值税专用发票管理，研究合理调整增值税分成比例，理顺中央与地方分配关系。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币