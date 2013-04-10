重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，资金若续充裕短票利率可能趋跌

* 期初资金充裕，短率持平低位

* 银行期初买票意愿高

* 短天期短票利率趋低

记者 高洁如

路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周三大致在低位不变。提存期初市场资金仍然充裕，需求不大，令银行拆款交易并不热络。在银行资金持续泛滥下，部分票券商刻意压低利率，或搭配免保短票销售方式来压低成本。

银行资金调度人员表示，有些大型银行若无法买到足够的短票消化资金，则有意对票券商做出较长天期的拆出，这将使票券商的缺口变小，也令短票的水位日益趋低。

“今天接电话都是来要丢钱的，”一位公股银行资金调度人士说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日在0.387%。今日区间在0.295-0.41%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.388-0.44%。

**短票利率也在低位，短天期可能破0.7%**

票券商指出，目前仍在提存期初，银行可能想在期初先做负数，以便在期底回补，因此银行短票的买气还是很高，低于30天期短票有走低可能。

少数银行表示，短天期的短票有跌破0.7%关卡疑虑；而若票券商不压低短天期短票利率，也会将以往利率较自保票高的免保短票利率压低，搭配销售。

大致来说，30天短票利率主要成交区间在0.70%，与上日相似。

台湾央行今日共发行1,568亿台币存单，若相较存单到期金额期1,530亿，存单发行余额增38亿。 周四央行存单到期826亿台币，周五为713.15亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为122亿台币；累计超额准备为2,741亿台币，加计前期1%的超额准备为3,256亿台币。

**RP利率持稳**

台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周三大致持稳。今日有400亿台币公债交割，惟因旬初资金仍宽松，因此无碍调度。

有交易商指出，近期股市表现不佳，成交量低落。导致投信的股票与平衡型基金对公债RP承作的需求增加。

“月初市场偏松，找券需求也不少。”一大型券商交易员说。

另有一中型票券交易商也称，提存期初资金宽松，若有需求多以拆款支应，因此将较高利率的RP提前解约。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.70%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.80%，上日亦同。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%。