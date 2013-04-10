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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 20:11 BJT

日本经济：日央行总裁黑田东彦计划用两年时间达到2%的物价目标

路透东京4月10日 - 日本央行总裁黑田东彦：

* 计划用两年的时间达到2%的物价目标，但将采取必要措施直至完成目标

* 为了在两年内达到2%的通胀目标，上周采取了所有必要的措施

* 日本央行每月将观察政策效果，但并不意味着每月会调整政

* 将告诉G20国家日本央行的举措旨在实现2%的通胀目标，而非影响汇

* 日本央行将不会根据汇价波动而变动货币政策.(完)
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