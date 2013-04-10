版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 20:24 BJT

美国经济：美联储洛克哈特称考虑降低资产购买规模有点过早

路透乔治亚州4月10日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)而言开始考虑减少或停止资产购买刺激措施还言之过早。

“目前太多关注在这上面还有些过早，”洛克哈特说道。“我们需看到更多的经济数据，以及经济的表现。”

洛克哈特表示，降低资产购买速度的条件或在今年第四季或明年第一季形成。并称，3月就业数据令人失望，但不能对单月的数据反应过度，担心拉动参与率下降。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐