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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 21:57 BJT

美国FED：发言人称其将与SEC和CFTC合作调查会议记录误发事件

路透华盛顿4月10日 - 美联储发言人称其将与SEC和CFTC合作，调查会议记录误发事件

* 美联储发言人称联储目前尚不清楚是否有基于误发会议记录的交易行为

* 美联储发言人称联储总检察官已被要求调查此事，不过所有的迹象都表明这纯属偶然事件。(完)
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