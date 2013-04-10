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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 21:58 BJT

《即时观点》美联储决策者着眼于今年结束购债举措

市场反应：

会议记录公布后，

* 欧元兑美元 跌至盘中低点

* 美国30年期公债价格触及盘中低点

* 标准普尔500指数期货小涨，报在1,576.09点上方，触及盘中纪录高位

* 美元兑日圆扩大涨幅，触及盘中高点

* 美元兑日圆攀升至99.72日圆的四年高点(完)

(编译/审校 田建华/王洋/孙茉莉)
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