版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 01:13 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透4月10日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/05/13 较上周 较上年 04/05/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 390.7 5.1 24.8 388.9 0.3 23.7 馏分油 114.1 -1.3 -20.6 112.8 -0.2 -19.1 汽油 222.3 2.0 -0.7 222.4 1.7 4.7 取暖油 16.4 0.0 -12.7 14.7 -0.4 -14.0 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0 -0.6 煤油型航空燃料 38.7 0.4 -1.8 39.7 0.3 0.4 原油日加工量 15.2 0.3 0.9 15.1 0.1 0.8 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加140万桶，汽油库存减少110万桶，馏分油库存减少130万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐