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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部续发10年期公债得标利率为1.795%，投标倍数为2.79

路透华盛顿4月10日 - 美国财政部称，10年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.795 中值 1.759 低值 1.720 价格/得标 价格 101.839163 高值得标比率 54.31% 投标倍数 2.79 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,008,800 总投标 58,619,259,300 竞争性投标得标 20,991,399,500 非竞争性投标得标 8,609,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/04/15 到期日 2023/02/15 CUSIP码 912828UN8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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