版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 04:14 BJT

美国数据：3月预算赤字降至1,070亿美元，低于上年同期-财政部

路透华盛顿4月10日 - 美国财政部周三公布，3月联邦预算赤字较上年同期收窄，因政府收取的薪工税和所得税增加，且其金融救助基金的支出下降。

3月预算赤字为1,070亿美元，较预估的赤字1,125亿美元低约50亿美元。上年同期为赤字1,980亿美元。

从10月开始的美国2013年财年迄今累积预算赤字收窄至6,000亿美元，较2012财年同期下降23%。

政府3月支出为2,930亿美元，低于上年同期的3,690亿美元.

3月收入为1,860亿美元，较2012年同期上升9%。

财政部表示，2013年财年迄今六个月政府收入较2012财年同期上升12%，至1.197万亿美元。支出减少3%，至1.797万亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐