表格：美国白宫发布最新经济预估

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透4月10日 - 以下是美国白宫周三发表中期预算评估报告中对美国经济的预估。 (年份为历年; GDP, GDP物价指数和CPI是按年百份比变动；就业和利率预估为平均年率)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 实质国内生产总值(GDP) 2.3 2.3 3.2 3.5 3.6 3.5 3.1 GDP平减指数 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 消费者物价指数(CPI) 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 失业率 8.1 7.7 7.2 6.7 6.2 5.7 5.5 三个月国库券利率 0.1 0.1 0.2 0.4 1.3 2.3 3.2 10年期美国公债收益率 1.8 2.0 2.6 3.1 3.7 4.1 4.4
注：2012年数字为实质数据
美国国会预算办公室在2013年2月5日公布的预估:
2013 2014 2015-2018 2019-2023 实质国内生产总值(GDP) 1.4 2.6 3.7 2.3 GDP平减指数 1.5 1.8 2.1 2.0 消费者物价指数(CPI) 1.6 1.9 2.2 2.3 核心CPI 1.3 1.8 2.0 2.0 失业率 7.9 7.8 6.1 5.4 三个月国库券利率 0.1 0.2 2.2 4.0 10年期美国公债收益率 2.1 2.7 4.5 5.2
白宫在2012年7月27日公布的预估:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 实质国内生产总值(GDP) 1.7 2.3 2.7 3.5 4.1 4.0 3.8 GDP平减指数 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 消费者物价指数(CPI) 3.1 2.1 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 失业率 8.9 8.0 7.7 7.3 6.7 6.2 5.7 三个月国库券利率 0.1 0.1 0.2 1.1 2.3 3.3 3.6 10年期美国公债收益率 2.8 2.0 2.7 3.5 4.1 4.5 4.9 注：2011年为实质数字。(完)
(编译 利棣儿;审校 李军)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币