版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 23:37 BJT

表格：美国白宫发布最新经济预估

路透4月10日 - 以下是美国白宫周三发表中期预算评估报告中对美国经济的预估。 (年份为历年; GDP, GDP物价指数和CPI是按年百份比变动；就业和利率预估为平均年率)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 实质国内生产总值(GDP) 2.3 2.3 3.2 3.5 3.6 3.5 3.1 GDP平减指数 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 消费者物价指数(CPI) 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 失业率 8.1 7.7 7.2 6.7 6.2 5.7 5.5 三个月国库券利率 0.1 0.1 0.2 0.4 1.3 2.3 3.2 10年期美国公债收益率 1.8 2.0 2.6 3.1 3.7 4.1 4.4

注：2012年数字为实质数据

美国国会预算办公室在2013年2月5日公布的预估:

2013 2014 2015-2018 2019-2023 实质国内生产总值(GDP) 1.4 2.6 3.7 2.3 GDP平减指数 1.5 1.8 2.1 2.0 消费者物价指数(CPI) 1.6 1.9 2.2 2.3 核心CPI 1.3 1.8 2.0 2.0 失业率 7.9 7.8 6.1 5.4 三个月国库券利率 0.1 0.2 2.2 4.0 10年期美国公债收益率 2.1 2.7 4.5 5.2

白宫在2012年7月27日公布的预估:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 实质国内生产总值(GDP) 1.7 2.3 2.7 3.5 4.1 4.0 3.8 GDP平减指数 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 消费者物价指数(CPI) 3.1 2.1 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 失业率 8.9 8.0 7.7 7.3 6.7 6.2 5.7 三个月国库券利率 0.1 0.1 0.2 1.1 2.3 3.3 3.6 10年期美国公债收益率 2.8 2.0 2.7 3.5 4.1 4.5 4.9 注：2011年为实质数字。(完)

(编译 利棣儿;审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐