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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 23:41 BJT

表格：美国白宫预计2013财政年度预算赤字9,730亿美元

路透4月10日 - 美国白宫周三公布财政预算预估，此为2014年预算提议的一部份:

(单位十亿美元) 　　 2014- 2014-

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2023 收入 2,450 2,712 3,034 3,332 3,561 3,761 3,974 17,661 41,231 支出 3,537 3,685 3,778 3,908 4,090 4,247 4,449 20,472 46,502

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 赤字 1,087 973 744 576 528 487 475 2,811 5,271

(与GDP之比) 2014- 2014-

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2023 赤字 7.0 6.0 4.4 3.2 2.8 2.4 2.3 3.0 2.5 公众持有债务 72.6 76.6 78.2 78.2 77.7 76.8 75.9

注:2012年为实际数字；预估是基于当前政策

2012年7月27日白宫公布的预算预估

(十亿美元) 2013- 2013-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2022 收入 2,303 2,442 2,764 3,169 3,400 3,633 3,867 16,832 39,774 支出 3,603 3,653 3,754 3,830 3,995 4,248 4,444 20,271 46,218

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 赤字 1,300 1,211 991 661 595 615 576 3,439 6,444

(与GDP之比) 2013- 2013-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2022 赤字 8.7 7.8 6.1 3.9 3.3 3.2 2.9 3.9 3.2 公众持有债务 67.7 73.5 77.5 78.6 78.4 77.9 77.1

注:2011年为实际数字

(编译 利棣儿；审校　李军)
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