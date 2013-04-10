金属期市：期铜从两周高位回落，受需求忧虑打压

* 中国出现贸易逆差，国内需求跳升

* 中国3月铜进口同比减少

* 镍在第二季可能得益于补充库存－分析师

路透伦敦4月10日 - 铜价周三下滑，回吐昨日触及两周高位升势的部分涨幅，因部分交易商锁定获利，且其他投资人仍担心中国铜进口疲弱的情况下需求不振。

“宏观经济人气目前是“杯子半空’的悲观状态－整体经济前景仍非常不明朗，”Macquarie分析师Duncan Hobbs表示。

LME三个月期铜 一度跌逾1%，至日低7,563.25美元，昨日受空头回补带动大涨2.4%，今日收报7,575美元，昨日收报7,625美元。

数据显示中国3月铜进口同比大跌30%，令铜需求前景黯淡，尽管中国公布的整体贸易数据较为正面，巩固了对中国经济逐步复苏的观点。

渣打金属分析师Daniel Smith表示，“中国数据相对疲弱。进口较2月增加，但真正重要的是较去年同期大跌。”

本周渣打将今年三个月期铜均值预估由8,325美元下调至7,613美元。

周二全球最大的铜生产商智利国有铜公司Codelco的工人举行了24小时的罢工。

三个月期镍 收报每吨16,050美元，较周二收盘价16,220美元跌逾1%。

VTB Capital商品研究部门主管Wiktor Bielski表示，自2月初，镍价大跌超过12%，但在目前的第二季可能将得益于一些补充库存行动，因这是不锈钢需求季节性的高峰。

三个月期铅 收平，报2,090美元。三个月期锌 由1,920美元跌至1,910美元。三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后报每吨1,909.50美元，周二收报1,919美元。三个月期锡 由周二的收盘价每吨22,970美元跌至22,875美元。

以下为1616GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 341.55 -2.60 -0.76 365.25 -6.49 LME期铝 1907.50 -11.50 -0.60 2073.00 -7.98 LME期铜 7563.75 -61.25 -0.80 7931.00 -4.63 LME期铅 2090.50 0.50 +0.02 2330.00 -10.28 LME期镍 16105.00 -115.00 -0.71 17060.00 -5.60 LME期锡 22901.00 -69.00 -0.30 23400.00 -2.13 LME期锌 1911.00 54.00 +2.91 2080.00 -8.13 上海期铝 14670.00 20.00 +0.14 15435.00 -4.96 上海期铜 55220.00 220.00 +0.40 57690.00 -4.28 上海期锌 14805.00 45.00 +0.30 15625.00 -5.25 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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