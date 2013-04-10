版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 06:45 BJT

美国经济：美联储宽松政策在该撤走时将面临很大考验--费希尔

路透美国德州埃尔帕索4月10日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周三表示，到了该撤走宽松政策的时候，美联储放松货币政策的空前努力将面临最大挑战。

费希尔在德克萨斯大学发表演讲时说，一旦经济开始加速增长，银行开始增加放贷，“我们将必须一点一点或逐步改变向系统注入流动性的做法。”

他提醒称，如果美联储未能以恰当的速度这样做，通胀可能会开始抬头。

费希尔重申他的观点，即他不赞同美联储很快停止购买资产，而是希望在这项措施的效果已不如当初的时候再停止。他称，他的美联储同事上个月就何时以及是否逐步减少购债进行了“认真讨论”。(完) (编译 白云; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐