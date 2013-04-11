金砖国家：4月10日股汇市收盘纵览

路透4月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月10日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨0.84%，报1,024.49点。

中国股市：沪综指缩量近收平，虽然外贸数据显示内需向好，但经济弱复苏格局未改令市场观望情绪浓厚，大盘延续震荡整理格局。分析师称，目前市场环境仍未明朗，缺乏新消息催化下，短线股指股或继续围绕2,200点震荡。沪综指 收报2,226.126点，微涨0.351点或0.02%。上海A股成交额为709亿元人民币，上日为729亿元。

香港股市：收高，成交偏淡，投资人静待更多中国数据及稍晚公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录。恒生指数 收升0.8%，至22,034.6点。恒生国企指数 亦上涨0.8%。

中国汇市：人民币兑美元即期 盘中及收盘均创新高，盘中并触及涨停，为近四个月以来少见。隔夜美元指数回落，带动人民币中间价今日创出历史新高。而中国最新公布的3月贸易数据虽然逾一年来首现逆差，但对人民币成交价影响有限。市场除尾盘浮现小波购汇，结汇明显占据主力。

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印度股市：从七个月收盘低位反弹，为六个交易日来首涨，Infosys等科技股在公布财报前上涨，Larsen & Toubro等绩优股反弹。指标BSE指数 收涨1.03%或187.97点，收报18,414.45点，为3月14日以来最大单日涨幅。NSE指数 收扬1.16%或63.60点，收报5,558.70点，创3月8日以来最大单日涨幅。

印度汇市：卢比兑美元上涨，因国内股市结束五日跌势反弹，不过有关最近外资大量流出的担忧，以及石油进口商对美元的需求令卢比涨幅受限。卢比兑美元 收报54.52/53，周二收报54.58/59。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,453.810点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收涨0.97%至781.59点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.44%，报30.8840卢布，卢布兑欧元 上涨0.68%，40.3425卢布。 ========================================================================================

巴西股市：巴西股市上涨，因中国贸易数据强劲，以及3月国内通胀数据低于预期构成提振。不过最高法院决定部分结束对外国企业的双重税收，打压淡水河谷股价。圣保罗交易所Bovespa指数 上涨0.49%，报56,186.56点。

巴西汇市：巴西雷亚尔小幅上涨，因通胀低于预期，削弱对立即升息的预期。雷亚尔兑美元 小幅上涨0.4%。

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南非股市：反弹，零售股和矿业股等今年落后的个股涨势居前，此前中国数据为全球风险资产走势设下正面基调。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨1.47%，报34,429.04点。综合指数 升1.37%至39,070.57点。