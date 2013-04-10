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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 07:13 BJT

美国经济：联储应及早减购MBS，减购公债可以再等等--费希尔

路透美国德州埃尔帕索4月10日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周三表示，美联储应该最快在下次政策制定会议上减少购买抵押贷款支持债券(MBS)，但应等到国会对财政问题的态度明朗后再减少购买公债。

关于央行希望通过购买MBS提振房屋市场的目标，费希尔表示，“这个任务已经完成。”

费希尔在德克萨斯大学发表完演讲后对记者表示，美国房屋市场已经在恢复，甚至出现了投机的踪迹。

但他认为，美联储应该要等到国会打算如何处理预算问题的态度更加明朗后，再减少购买联邦债券。美联储决策者担心，如果国会收紧财政政策的力度过大，恐怕会损及经济增长。

不过，费希尔表示，他更赞同美联储在今年底时停止这两项购债计划。

他还称，美联储可以在下次政策会议或者最晚6月时开始减少购买MBS。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)
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