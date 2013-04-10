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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 07:25 BJT

《美国FED焦点》美联储对何时结束购债仍然意见分歧，但进一步趋于一致

**退出策略**

部分美联储官员，尤其是强硬派，担心购债行动将扰乱市场或助长资产泡沫，引燃未来通胀，或者如果美联储资产负债表产生损失将招致政治干预。

记录显示，这次会议上，部分官员担心未来出售资产时的情况。数名官员认为，不出售抵押贷款支持证券(MBS)，或非常缓慢的出售此类债券，可以减轻金融稳定面临的风险。

**提前发布**

这次会议记录意外于周三1300GMT公布，而非原定时间1800GMT，让投资者措手不及，并令人猜测谁会受益于提前看到这份市场极其敏感的报告。

尽管有极其周密的信息保护措施，这份会议记录还是在周二当地时间下午两点刚过发到了100多人手中。一名美联储发言人称看上去这“完全是个意外”，并称美联储将与市场监管机构联合调查此事。(完) (编译/审校 李爽/梁睿雪/张涛/程琳/徐文焰)
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