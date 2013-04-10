《美国FED焦点》美联储对何时结束购债仍然意见分歧，但进一步趋于一致

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**退出策略**
部分美联储官员，尤其是强硬派，担心购债行动将扰乱市场或助长资产泡沫，引燃未来通胀，或者如果美联储资产负债表产生损失将招致政治干预。
记录显示，这次会议上，部分官员担心未来出售资产时的情况。数名官员认为，不出售抵押贷款支持证券(MBS)，或非常缓慢的出售此类债券，可以减轻金融稳定面临的风险。
**提前发布**
这次会议记录意外于周三1300GMT公布，而非原定时间1800GMT，让投资者措手不及，并令人猜测谁会受益于提前看到这份市场极其敏感的报告。
尽管有极其周密的信息保护措施，这份会议记录还是在周二当地时间下午两点刚过发到了100多人手中。一名美联储发言人称看上去这“完全是个意外”，并称美联储将与市场监管机构联合调查此事。(完) (编译/审校 李爽/梁睿雪/张涛/程琳/徐文焰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币